Hoogeveen wint met tien man van HBS

Door de overwinning is Hoogeveen de enige ploeg in de hoofdklasse B met 6 punten uit 2 wedstrijden.

Veel strijd, weinig kansen

Het begin van het duel was voor de gasten uit Den Haag. Al na twintig seconden verzuimde David Kappel de score te openen. Doelman Stan Meekhof bracht redding. De zeventienjarige Hoogevener keept pas twee jaar en speelde een uitstekende wedstrijd.

Pas na een kwartier spelen werd Hoogeveen gevaarlijk, maar een vrije bal van Joost Screever ontbeerde kracht. Voor rust kreeg het publiek weinig kansen te zien en dus was een doelpuntloos gelijkspel halverwege een logische ruststand.

Geen buitenspel

De eerste kans na rust leverde meteen een treffer op. Finn van Kommer stond randje buitenspel, maar mocht door. Hij bleef uiterst kalm, oog in oog met HBS doelman Luc Vurens en schoot beheerst de 1-0 binnen. Amper een minuut later moest de ploeg van trainer Nico Haak met een man minder verder. Levon van Dijk haalde Tjeerd Westdijk onderuit, waarna scheidsrechter Spaan de rode kaart trok. Volgens de arbiter was de aanvaller van HBS doorgebroken.

Ruim een half uur moest Hoogeveen tegenhouden. De gasten drukten en kregen een paar kansen, maar Meekhof stond steeds op de goede plek of werd geholpen door zijn medespelers. Zo haalde Kjelt Engbers een bal van de lijn. In de slotfase besliste Emil Bijlsma de wedstrijd door, na een uitstekende counter, de 2-0 binnen te schieten. Zonder goed te spelen behaalde Hoogeveen de tweede zege van het seizoen.

Wisselvallig

Haak was na afloop uiteraard tevreden met de drie punten, maar niet met het vertoonde spel. "Vorige week speelden we veel beter. Ik denk dat dit ook nog met het corona-seizoen van het afgelopen jaar te maken heeft, waardoor we nog te wisselvallig spelen. Maar met zes punten had ik me geen betere start kunnen voorstellen."