Trainer SV Pesse: 'We gaan sowieso niet voetballen zonder doel'

Daarbij worden de vier verloren wedstrijden in het coronaseizoen van vorig jaar voor het gemak vergeten. In vier wedstrijden kreeg Pesse twintig doelpunten tegen en scoorde het zelf maar vijf keer. Met een nieuwe trainer in de persoon van Harm Spijker moet dit jaar lijfsbehoud gerealiseerd worden.

Spitsenprobleem

Toch wordt het heel lastig, want spits Marco Hartman is geblesseerd en daarbij is goaltjesdief Remmert Verbrugge vertrokken. Wie de goals moet gaan maken, is dus maar de vraag.

"Er zal wel nieuwe jeugd opstaan", zegt de Pesser aanhang, die bovendien de druk ervan afhoudt. "Als ze zich handhaven, hebben ze het goed gedaan."

Spijker is content met deze gedachtegang: "Fijn dat ze de druk van de jongens willen afhouden. We weten gewoon niet waar we staan op dit moment. Dat zal in de loop der tijd duidelijk worden. Of we erin blijven? Ik ben geen tovenaar. Ik ben een voetbaltrainer."

Gezelligheid hoog in het vaandel

Voorzitter Arend Steenbergen geeft aan dat de dorpsclub vooral de gezelligheid hoog in het vaandel heeft: "Ik denk dat de tweede klasse het hoogst haalbare voor ons is. Toch doen we er alles aan om klassebehoud te realiseren. Maar de gezelligheid staat bij ons voorop. Of ons vlaggenschip nou in de tweede klasse of de derde klasse speelt, dat is om het even."

Spijker gooit er tot slot nog een cliché uit: "We gaan in die tweede klasse niet voetballen zonder doel. Degraderen naar de derde klasse kan in ieder geval niet ons doel zijn, misschien willen we wel de verrassing van dit seizoen worden."

