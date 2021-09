C+B Museum verwelkomt 2.500ste bezoeker 'Muskee 80 jaar'

Ruim 2.500 mensen hebben tot nu toe de expositie 'Muskee 80 jaar' in het C+B Museum in Grolloo bezocht.

Marijke de Jong uit Baflo was nummer 2.500 en ze werd door museumvoorzitter Lukas Koops verwelkomd met een bos bloemen. Ook kreeg ze het boek 'Somebody will know someday' van schrijver Koert Broersma overhandigd.

De Jong vertelde een fan van het eerste uur te zijn. Sterker nog, ze vertelde dat ze een relatie had met toenmalig bandlid Henk Hilbrandie. "Oorspronkelijk kom ik uit Smilde en in die periode kwam ik ook veel bij het toenmalig café Jan Dekker in Assen. Daar kwam ik de bandleden weleens tegen. Ik vond dat een prachtige tijd", vertelde ze.

Luister naar de podcast HARRY RTV Drenthe zendt vanaf vandaag een meerdelige podcast uit over het leven van Harry Muskee. De blueszanger zou afgelopen juni 80 jaar zijn geworden en eind deze maand is het tien jaar geleden dat hij overleed. Het verhaal van Albert Haar - zoals hij dat hier vertelt - komt in een latere aflevering aan bod. De aflevering van vandaag gaat vooral over Muskees jonge jaren en zijn eerste stappen in de muziek.

Lees ook: