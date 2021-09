'Meer Drentse vrouwen moeten de politiek in'

De roep om meer vrouwen is niet nieuw, maar omdat momenteel de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor maart volgend jaar worden opgesteld, is nu het moment om in te stappen, zegt VVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten Willemien Meeuwissen. Ze heeft een klein onderzoekje gedaan naar het aantal vrouwen in de Drentse politiek en de resultaten zijn niet geweldig.

"Gemiddeld zitten er 31% vrouwen in de Drentse gemeenteraden. Meppel doet het goed, elf vrouwen en twaalf mannen. Dus daar bestaat de raad bijna voor de helft uit vrouwen. Triest dieptepunt is Tynaarlo met vier vrouwen op negentien mannen. En ook niet best is de raad van Noordenveld met zes vrouwen van de 23 raadsleden."

VVD-Statenfractievoorzitter Willemien Meeuwissen zoekt vrouwen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 (Rechten: RTV Drenthe / Serge Vinkenvleugel)

Burgemeesters en wethouders: mannenbolwerken

In Drenthe is de man-vrouw verhouding bij de wethouders en burgemeesters nog schever. Er zijn vijf colleges van B en W volledig zonder vrouwen: in Aa & Hunze, Coevorden, Emmen, Meppel en Westerveld. Midden-Drenthe heeft ook alleen maar mannelijke wethouders, maar daar zit tenminste de enige vrouwelijke burgemeester van Drenthe bij.

Tijdelijk telt onze provincie nu even twee vrouwelijke burgemeesters (van de twaalf), omdat Jannie Vlietstra in De Wolden als waarnemer de tijd overbrugt tussen de deze zomer vertrokken Roger de Groot en de nieuw aan te stellen burgemeester die volgend jaar komt. "Onze Drentse burgemeesters zijn redelijk honkvast. Maar je snapt natuurlijk wel dat als er een burgemeestersvacature vrijkomt, ik vooral vrouwen stimuleer om zich kandidaat te stellen", legt commissaris van de koning Jetta Klijnsma uit.

In Klijnsma's eigen club, het college van Gedeputeerde Staten, (zeg maar de Drentse ministersploeg) zitten ook alleen maar mannen. Vijf stuks. "Gelukkig hebben we een vrouwelijke commissaris" zegt Meeuwissen. Haar eigen Provinciale Staten is net als het gemiddelde van de gemeenteraden: slechts 32% is vrouw: dertien vrouwen tegenover 28 mannen.

CdK Jetta Klijnsma: "Als er een vacature is voor een burgemeester, stimuleer ik vrouwen om te solliciteren" (Rechten: Fred van Os/RTV Drenthe)

Een speciale campagne van een paar jaar geleden, om meer vrouwen de politiek in te krijgen, heeft volgens Klijnsma wel kwalitatief goede kandidaten opgeleverd, maar in aantal onvoldoende. "Dus laat je maar zien, ga d'r maar staan. Als je ideeën of idealen hebt, is de politiek de plek waar je dingen kunt veranderen en voor elkaar wilt krijgen. Als je invloed wilt uitoefenen, moet je niet aan de zijlijn blijven staan en roepen dat het allemaal niet deugt", stellen Klijnsma en Meeuwissen.

Aanstormend talent uit Peize

De beide ervaren politica zijn blij met jonge aanwas, zoals Jasmin Ensink uit Peize. Zij wil dingen veranderen en gaat daarom straks de politiek in. Ze zit al in de Jongerenadviesraad van Drenthe, was daar ook al eens deelvoorzitter van, en heeft flinke politieke ambities. Ensink: "Minister worden, en dan het liefst over jongeren en jeugdzaken. Want ik denk dat jongeren de meeste verandering kunnen brengen. Wanneer ik daar in Den Haag zit? Hmmm, ik ben nu vijftien, ik hoop zo rond m'n dertigste of vijfendertigste minister te zijn."

In de video hieronder een uitgebreid gesprek met de drie generaties vrouwelijke politica uit Drenthe. Wat vinden ze van de scheve man-vrouw verhouding en waarom dat moet veranderen. Bedrijven vrouwen anders politiek dan mannen, wie zijn hun grote voorbeelden en welke vrouw moet Mark Rutte opvolgen als minister-president? Bekijk het in deze video: