Sprinters naar Meppel rijden vanaf vandaag door naar Zwolle

Dat was voorheen niet mogelijk omdat het spoor vol was. "Prorail is druk bezig geweest. Daardoor is de capaciteit toegenomen", vertelde Anita Boonstra van de NS daar eerder over. "Dat was ook hard nodig. Het spoor tussen Meppel en Zwolle is erg druk. Daar komen alle treinen uit Leeuwarden, Groningen en Emmen samen. Door de verbouwingen is er nu ruimte voor een extra trein."

Die extra treinen rijden op doordeweekse dagen tot 20.00 uur. De komst van de sprinters gaat overigens niet ten koste van de intercity die twee keer per uur van Meppel naar Leeuwarden rijdt.

Lees ook: