Dirk Bruins van LTO Noord over plan om boeren te onteigenen: 'Echt een heel slecht idee'

Dirk Bruins van LTO Noord is verbaasd over de plannen van het demissionaire kabinet (Rechten: RTV Drenthe)

LTO Noord is verbaasd over de plannen van het kabinet om boeren uit te kopen en indien nodig te onteigenen. Volgens het NRC is dwang niet langer een taboe bij het uitkopen van boeren rond Natura 2000-gebieden.

Het demissionaire kabinet wil haast maken met het aanpakken van de stikstofproblemen, omdat grote bouwprojecten steeds moeilijker te realiseren zijn. De krant zag stukken in waaruit blijk dat de ministeries van Financiën en Landbouw plannen maken die tot 17 miljard euro kunnen gaan kosten. Er liggen twee scenario's klaar voor honderden boerenbedrijven in Nederland: Het opkopen van productierechten van boeren voor 9 miljard euro of zelfs het opkopen van grond voor 17 miljard. De grond moet dan worden ingezet voor duurzamere vormen van landbouw.

LTO tegen onteigening

Dirk Bruins, voorzitter van boerenbelangenorganisatie LTO Noord, heeft zijn twijfels over de berichtgeving. "Ik heb me erover verbaasd", zegt hij. "Er stond ook dat LTO Nederland erbij betrokken zou zijn achter de schermen, dat is complete onzin. De hoeveelheid geld die voor onteigening wordt uitgetrokken verbaasd mij ook. Wij zijn altijd tegen onteigening geweest."

Bruins stelt dat een LTO-plan dat is opgesteld met andere partijen als VNO-NCW en Natuurmonumenten een goedkopere optie is om uit de stikstofimpasse te komen. "Dat is een plan dat 15,3 miljard kost." In dat plan wordt ingezet op vrijwillige verplaatsing of aanpassing van de bedrijfsvoering met innovatieve technieken die de stikstofuitstoot reduceren.

Onteigenen noemt Bruins 'echt een heel slecht idee'. "Omdat onteigenen niet nodig is, het heel veel weerstand gaat oproepen en het kost 17 miljard euro." Tegen uitkopen van boeren is LTO niet, volgens Bruins. "Vrijwillig verkopen of verplaatsen is iets anders dan onteigenen. Want dan zeg je gewoon: u mag hier niet meer zijn, en wat u ook vindt, we pakken de boel van u af. Dat gaat veel te ver."

Haast

Toch lijkt het kabinet daar dus wel serieus naar te gaan kijken nu. "Je kunt haast maken, maar dan moet je wel de goede dingen doen", zegt Bruins. Hij plaatst vraagtekens bij de gebruikte rekenmodellen waar de overheid zich op baseert. "De komende twee jaar moet je gebruiken om de gebiedsprocessen rond Natura 2000-gebieden goed in kaart te brengen en te kijken wat er daadwerkelijk aan de hand is en wat er moet gebeuren. Als je vandaag een bedrijf zou onteigenen, waarvan blijkt dat het achteraf helemaal geen grote invloed heeft gehad op een Natura 2000-gebied, dan heb je gewoon geld in de sloot gegooid."