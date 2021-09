Gemeente Emmen brengt 7 euro in rekening voor legen grijze container

Inwoners van de gemeente Emmen betalen vanaf volgend jaar 7 euro voor iedere keer dat de grijze container wordt geleegd. Ongeacht de hoeveelheid afval die aan straat wordt gezet. Elk een- of tweepersoonshuishouden betaalt daarnaast een vast bedrag van 220 euro per jaar aan afvalstoffenheffing.

Bewoners van appartementencomplexen en flats, die dus geen container hebben, betalen straks twee euro voor elke gedumpte afvalzak in een ondergrondse container. Voor groente-, fruit- en etensresten plaatst de gemeente bij alle hoogbouw speciale afvalzuilen, aangezien bewoners ook niet beschikken over een groene container. In totaal worden er 260 exemplaren geplaatst, is te lezen bij ZO!34.

Afgelopen voorjaar lanceerde de gemeente Emmen de plannen voor het betalen per ophaalbeurt of gedumpte afvalzak. Alleen de nieuwe tarieven waren nog niet bekend.

In de grijze bak verdwijnen soms zaken die daar niet thuishoren, zoals glas en textiel. Volgens wethouder René van der Weide gaat het om gemiddeld 50 kilogram per jaar per huishouden.

Nagenoeg gelijk

Momenteel keilt elke inwoner ongeveer 200 kilo afval per jaar in de grijze bak. Tegen 2025 moet dat getal zijn teruggeschroefd naar de helft. Door het per keer legen in rekening te brengen, hoopt de wethouder inwoners aan te zetten te bewuster gedrag met een financiële prikkel: hoe beter je scheidt, des te minder geld ben je kwijt.

Inwoners betalen momenteel een bedrag tussen de 275 en 310 euro aan afvalstoffenheffing. De gemeente schat in dat de kosten voor inwoners ondanks het nieuwe systeem nagenoeg gelijk blijven.

Bovendien is het financieel gezien een noodzakelijke stap, stelde Van der Weide dit voorjaar: De kosten voor het verwerken en het verbranden van afval lopen op tot 3,6 miljoen euro in 2028 als er niets gebeurt. De grijze container wordt in dat geval zo goed als onbetaalbaar, aldus de wethouder.

Medisch afval

Inwoners met veel medisch afval zoals stoma-, incontinentie- en dialysemateriaal, worden tegemoetgekomen. Om te voorkomen dat zij onevenredig worden belast, mogen zij tot 12 keer gratis de grijze container aan de straat zetten.

