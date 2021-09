Cultuursector kraakt 'harmonicabeleid' na Formule 1 in Zandvoort

"Ik heb er met een heel dubbel gevoel naar gekeken", zegt directeur Machteld van der Werf van het Atlas Theater in Emmen over de beelden van de massale toestroom van racefans in Zandvoort. "Het is fantastisch dat het zo heeft kunnen plaatsvinden. Maar waar het ons om gaat, is dat er met twee maten gemeten wordt. Zoals het in Zandvoort mocht, zou het ook voor de cultuursector weer moeten zijn."

Race als katalysator

Om die reden startte de cultuursector de actie #volgasvoorcultuur om voor, tijdens en na de Formule 1-race aandacht te vragen voor hun situatie. Ook het Atlas Theater steunde het initiatief. "Het is niet voor niets dat er inmiddels al 70.000 demonstranten zijn opgekomen voor cultuur", weet Van der Werf. "Artiesten zitten al heel lang thuis en willen graag weer optreden. Ik hoop maar dat de race in Zandvoort als een katalysator werkt voor het openen van de cultuur en niet voor het aantal besmettingen."

Van der Werf volgt met het Atlas Theater de richtlijnen van het RIVM. "Dat doen wij trouw. Ik zou nu de helft van de theaterzaal mogen vullen, maar dan moet iedereen wel verplicht een coronatoegangsbewijs meenemen. Dat is natuurlijk een heel groot verschil met 70.000 mensen toelaten bij de Formule 1. Iedereen zou in Zandvoort bovendien netjes naast elkaar moeten blijven zitten, maar op beelden was te zien dat het toch iets anders is gegaan."

Volgens Van der Werf maakte het kabinet zich schuldig aan een 'harmonicabeleid'. "We werden de afgelopen tijd echt heen en weer geslingerd. Conclusies waren elke keer weer anders of werden terzijde geschoven. Deze maand openen we het theater weer en kunnen dan heel hard roepen dat we uitverkocht zijn, maar dan bedoel ik de 200 man die nu zijn toegestaan in plaats van de 800. We hopen echt snel iedereen weer te kunnen toelaten en dat de anderhalve meter wordt losgelaten. Eigenlijk was de Formule 1 een mooi Fieldlab-experiment. Als dit mogelijk is, dan mag alles toch weer open?"

'Gezellig druk'

Sander ten Bosch maakte de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland afgelopen weekend van dichtbij mee. De Assenaar was verantwoordelijk voor het evenementenprogramma rond de race. "We hebben een fantastisch aantal dagen gehad en het is wonderwel heel goed verlopen", stelt Ten Bosch vast. De beelden van de drukte rondom het circuit zijn ook hem niet ontgaan. "We hebben natuurlijk heel erg veel loopstromen rondom het evenement. Op sommige plekken is het goed gegaan op andere plekken was het gezellig druk. Maar die drukte zien we ook bij het voetbal."

Volgens Ten Bosch lag de Formule 1 in Zandvoort door het coronabeleid onder een vergrootglas. "Het was soms lastig, maar uiteindelijk is het prima verlopen. De coronamaatregelen zaten ons ook weleens dwars. We hebben vlak voor het weekend opnieuw allerlei aanpassingen moeten doorvoeren. Er zijn de afgelopen maanden verschillende scenario's geweest en we moesten telkens heel snel anticiperen."

Ten Bosch begrijpt dat de cultuursector met opgetrokken wenkbrauwen naar de Formule 1 heeft gekeken. "Maar dat is wel hoe het kabinet op dit moment ons land aan het besturen is. Zij mogen het uitleggen."

Lees ook: