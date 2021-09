Heinkelliefhebbers toeren door Drenthe: 'Hij is mooi van lelijkheid'

De leden van Heinkelclub De Kwakel verzamelden zich 's ochtends in het centrum van Beilen. "Ze komen vanuit Limburg en Amsterdam, overal vandaan", zegt organisator Wilfred Leunge blij. Voor de Heinkelliefhebbers is het een warm weerzien. "We rijden elke maand samen, maar het is nu drukker dan normaal."

'Vespa is rommelding'

De Heinkelscooter komt uit Duitsland en was vooral in de jaren vijftig en zestig populair, een beetje zoals de Vespa in Italië. Leunge: "Vroeger, na de oorlog, in de wederopbouw moest men een vervoersmiddel hebben. Het is een heel luxe scooter geweest in die tijd."

De scooter stond bekend om zijn degelijkheid en werd ook wel de Rolls Royce onder de scooters genoemd. "Als je een Heinkelrijder vraagt, is dit de echte motorscooter. Vespa is een rommelding."

Een paar jaar na de scooter rolde ook een dwergauto van de band in de Heinkelfabriek. Het is een markant voertuig waar met enige goede wil twee volwassenen en twee kleine kinderen in passen.

Bezemwagen

De route door Drenthe gaat onder meer langs het Mantingerveld, Zuidwolde, Ruinen en dan via het Dwingelderveld weer naar Beilen. Freerk Zuideveld is de ritmeester en rijdt voorop. "Dat brengt altijd spanning met zich mee. Je wil graag dat alles goed gaat", zegt Zuideveld.

Achteraan de stoet rijdt Leunge en daarachter een bezemwagen. Als een van de Heinkels onderweg onverhoopt panne krijgt, kunnen ze op de wagen mee.

Zuideveld is bijna vijfendertig jaar lid van de club en heeft afgezien van een keer een lekke band weinig pech gehad: "Ik heb sinds mijn negentiende een Heinkel. Ze zijn ook niet stuk te krijgen. De kleinkinderen krijgen ze niet eens af, zo goed zijn ze."

'Stukje vrijheid'

Bij het Mantingerveld is het tijd voor de eerste stop. "De route is heel mooi", zegt Zuideveld. "Het gaat mooi rustig aan. En het weer is natuurlijk super."

De maximumsnelheid van een Heinkelscooter is zo'n 80 kilometer per uur. Je hebt dan ook een motorrijbewijs nodig om erop te rijden. Maar wat is dan de charme van zo'n scooter? "Hij is mooi van lelijkheid", lacht Leunge. "Je gaat niet zo hard, maar dat hoeft ook niet. Het is een stukje vrijheid."

Heinkelvirus

De gemiddelde leeftijd van de leden van de Heinkelclub is boven de zeventig jaar. Toch zijn er ook een paar jongelingen geïnfecteerd met het Heinkelvirus. Zoals Joan Leunge, de dochter van Wilfred. "Het geluid is leuk en het ruikt lekker naar benzine", zegt ze. Zij rijdt deze tocht mee bij haar vader achterop.

Als ze wat ouder is, wil ze ook graag een Heinkel. Maar moet dat dan een scooter of een autootje worden? Lachend: "Het liefst beide!"