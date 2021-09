Steeds meer Drenten zijn hoogopgeleid

Nederland telt steeds meer hoogopgeleiden en ook in Drenthe is het percentage inwoners met een hbo- of wo-diploma de afgelopen tien jaar gestegen. Vorig jaar was 28,4 procent van de Drenten tussen de 15 en 75 jaar hoogopgeleid, dat zijn 104.000 mensen.

In 2010 lag dat percentage nog op 21,3 procent. Gemiddeld steeg het percentage in Nederland met zo'n 7 procent, Drenthe zit een stijging van 7,1 procent dus op die lijn. Alleen in de Randstad-provincies en in Noord-Brabant groeide het aandeel hoger opgeleiden afgelopen decennium sneller. Ruim een derde van de Nederlandse beroepsbevolking is inmiddels hoog opgeleid, tien jaar geleden was dat nog 27 procent.

Bekijk hier de toename van het aantal hoogopgeleiden in Drenthe:

Beroepsbevolking Emmen

De gemeente Emmen zit ver onder het landelijke en Drentse gemiddelde. Van de Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, bungelt Emmen ondanks een klein plusje onderaan. In Emmen rondde 18,5 procent van de beroepsbevolking een universitaire- of hbo-studie af, in 2010 was dat net geen 16 procent. Alle andere grote gemeenten in Nederland zitten ruim boven de twintig procent, sommigen zelfs boven de veertig of vijftig, zoals Utrecht (59 procent). Venlo staat met 24,7 procent het dichtst bij Emmen in de buurt qua opleidingscijfers.