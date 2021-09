Drentse bibliotheken helpen je digitaal op weg: 'Anders mis je de boot'

In Drenthe kunnen zo'n 45.000 mensen niet goed lezen en schrijven. Dat is zo'n elf procent van de Drentse bevolking. Daarom openen bibliotheken informatiepunten waar Drenten terecht kunnen voor hulp bij computerzaken. Dit in het kader van de Week van Lezen en Schrijven.

Lammie van der Tuuk is bibliotheekmanager in 9 Drentse gemeenten. "Als je niet goed kan lezen en schrijven kun je vaak ook niet de weg vinden op je computer en het internet. En onze overheid wordt elke keer digitaler."

Makkelijk langskomen

Volgens Van der Tuuk kun je dan bijvoorbeeld denken aan het maken van een afspraak bij het gemeentehuis, een zorgaanvraag en een belastingaangifte. In iedere Drentse gemeente is er een bibliotheek met een IDO. "De eerste stap is simpel. Als jij denkt thuis: 'Ik heb een brief van de gemeente en ik vind het lastig of ik moet iets digitaal invullen en ik weet het niet zo goed', dan stap je gewoon de bibliotheek in en je zegt: willen jullie mij helpen?"

Vervolgens wordt gekeken hoe de vrager het best geholpen kan worden. "Als er op dat moment plek is, dan helpen wij je ter plekke. Dat doen we niet midden in de bibliotheek, dat doen we mooi op een aparte plek. De privacy wordt natuurlijk heel erg gewaarborgd." Is er geen plek wordt een afspraak voor een ander moment gemaakt. "Twee middagen in de week hebben we daar een spreekuur voor en dan helpen we. We vullen het niet voor je in, wij doen geen belastingaangifte voor mensen, we vragen geen zorgtoeslag aan en we maken geen DigiD aan voor mensen. We helpen mensen wel te leren hoe ze dat doen kunnen."

Na de hulp wordt mensen aangeraden een cursus te volgen: Klik en Tik of Digisterker. Klik en Tik is echt bedoeld voor mensen die nog nooit achter een computer gezeten hebben, het basisgebruik wordt uitgelegd. Digisterker is een cursus, meerdere dagen, waarin bijvoorbeeld wordt uitgelegd hoe een DigiD wordt aangemaakt en hoe die vervolgens gebruikt kan worden.

Week van Lezen en Schrijven

In de Week van Lezen en Schrijven wordt de aandacht gevestigd op mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. "Als je helemaal niet kunt lezen of schrijven heet het analfabetisme, laaggeletterd zijn betekent dat je het niet zo goed kunt. In ieder geval niet goed genoeg om goed mee te kunnen komen in de maatschappij", legt Van der Tuuk uit. "Daar gaat het bij de bibliotheek tegenwoordig heel erg over; ons doel is niet per se om mensen te leren lezen en schrijven, wij willen graag dat iedereen kan meedoen in deze maatschappij. Als je niet digitaal vaardig bent, dan mis je de boot."

Daarmee is de rol van een bibliotheek ook anders geworden de afgelopen jaren. "Vroeger waren wij er alleen voor de boeken, de bibliotheek heeft een hele transitie doorgemaakt en is echt een maatschappelijke educatieve organisatie."