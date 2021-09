Meisjes wandelen voor meisjes Afghanistan

Op het Jeugdjournaal zien ze dagelijks het onrecht in Afghanistan. "Meisjes leven daar in angst omdat de Taliban de macht heeft overgenomen", vertelt Esmee. "Door de Taliban mogen vrouwen niet meer naar school omdat meisjes daar geen recht op hebben", vult Lies aan.

'Niets doen maakt de wereld slechter'

En omdat deze drie meiden zich bewust zijn van hun vrijheid en hun recht op onderwijs, bedachten ze een actie: 'Meisjes voor meisjes'. "We lopen van onze school naar de Universiteit van Groningen." Maar liefst twintig kilometer, geen dagelijkse kost. Burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo is speciaal naar hun basisschool De Lichtkring in Zuidlaren gekomen om de meiden aan te moedigen: "Niets doen tegen onrecht maakt de wereld slechter. Maar dankzij jullie zullen de meisjes in Afghanistan weer hoop krijgen."

De meiden ondernemen letterlijk stappen tegen de onderdrukking. Tijdens het grootste gedeelte van hun tocht lopen vriendjes en vriendinnetjes uit groep zeven en acht mee. Met z'n allen hopen ze zo genoeg geld binnen te halen voor Stichting Vluchteling. "We hebben al zevenduizend euro", zegt Esmee trots. Maar dat kan nog meer worden. "We hopen de tienduizend euro te halen", glundert Lies.

Bekende oud-voetballer

Op bruine boterhammen met pindakaas en energiedrankjes worden de kilometers naar Groningen afgelegd. Een speciaal verzoek kreeg een oud-voetballer uit Groningen. "Wij hebben Arjan Robben in een brief gevraagd of hij ons limonade wilde geven. Zijn huis ligt op onze route. Maar we hebben nog niets van hem gehoord."

Rond zeven uur vanavond hopen de meiden aan te komen bij het Academiegebouw in Groningen. De kinderburgemeester zal ze daar opwachten.