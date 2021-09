45 nieuwe positieve coronatests in Drenthe, een ziekenhuisopname

In de gemeente Emmen zijn de meeste nieuwe positieve testgevallen: 20. Op grote afstand volgt Hoogeveen (6). In Emmen is ook iemand in het ziekenhuis opgenomen met coronagerelateerde klachten. Volgens de laatste cijfers is in Drenthe geen nieuw sterfgeval als gevolg van het virus gemeld.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 06-09-2021)

Gemeente Positieve tests Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1621 7 20 Assen 4494 (+3) 70 15 Borger-Odoorn 1753 (+4) 33 15 Coevorden 3203 (+4) 57 31 Emmen 9992 (+20) 176 (+1) 80 Hoogeveen 5317 (+6) 78 41 Meppel 2678 (+4) 34 27 Midden-Drenthe 2308 (+1) 38 30 Noordenveld 2080 (+1) 34 26 Tynaarlo 1947 (+1) 25 24 Westerveld 1084 (+1) 17 21 De Wolden 2208 33 24 Onbekend 64 0 0

Landelijk beeld

Het aantal coronagevallen in Nederland gaat niet omhoog en niet omlaag. Het afgelopen etmaal zijn 2151 positieve tests geregistreerd, vrijwel evenveel als precies een week geleden. Daardoor blijkt ook het gemiddelde zo goed als gelijk.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.713 positieve tests geregistreerd bij het RIVM. Dat komt neer op ongeveer 2530 per dag. In de zeven dagen ervoor kreeg het RIVM 17.635 meldingen, gemiddeld 2519 per dag. Dat is een stijging van 0,4 procent.

Het aantal sterfgevallen steeg met drie. Het gaat om inwoners van de gemeenten Zaanstad, Venlo en Landerd. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, duurt het even voor dit is gemeld en verwerkt.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht van het overlijden van 42 coronapatiënten. Nederland zit sinds begin augustus op dat niveau.