Verdachten van uitbuiten vrouw in hennepkwekerij Wittelte mogen naar huis

De drie mannen die verdacht worden van het uitbuiten van een vrouw in een hennepkwekerij in Wittelte mogen hun strafproces thuis verder afwachten. De drie kregen enkele voorwaarden mee, zo mogen ze geen contact hebben met de medeverdachten. Twee andere medeverdachten werden eerder al naar huis gestuurd.

De vijf verdachten werden in december in Wittelte opgepakt, tijdens het oprollen van een hennepkwekerij. De agenten zagen tijdens de ontmanteling een vrouw in de loods. Ze verbleef daar volgens de officier van justitie onder mensonterende omstandigheden.

De vrouw had geen verblijfsstatus en sprak geen woord Nederlands. Volgens de officier van justitie had zij de zorg voor de 3790 hennepstekken en 176 moederplanten. Ze woonde in de onverwarmde loods. Ze kon zich niet douchen en ze moest haar behoeften doen op een stoel met een gat waaronder een plastic zak was bevestigd.

'De vrouw loog alles aan elkaar'

De 62-jarige Vietnamese man uit Emmen was de vertaler voor de vrouw. Dat was naar zijn eigen zeggen zijn enige rol. Hij had het zwaar in detentie en raakte in een depressie. Ook kampte hij met gezondheidsproblemen.

Een 38-jarige man uit Emmen en een 21-jarige man uit Hoogeveen vonden het nu ook wel welletjes. De man uit Emmen vreesde voor een faillissement van zijn bedrijf en de Hoogevener wilde naar zijn doodzieke moeder. De mannen zeiden dat ze vastzaten op basis van leugens van de vrouw. Zij zou aantoonbaar hebben gelogen in haar verklaringen.

Te druk

De rechter wilde nog niet ingaan op de beweringen van de mannen. Wel vond ze het kwalijk dat het Openbaar Ministerie het politieonderzoek nog niet heeft afgerond, ondanks eerdere beloftes. "Door vakantie en andere drukte heeft dit onderzoek weinig tot geen voortgang geboekt", zei de officier van justitie. Hij kon ook niet aangeven wanneer de zaak klaar is voor de inhoudelijke behandeling.

De rechter besloot daarom het voorarrest van de mannen niet langer voort te laten duren. "Dan komen we tot het omslagpunt dat de persoonlijke omstandigheden van verdachten wel zwaarder gaan wegen", zei de rechter.

De zaak is voor onbepaalde tijd aangehouden.