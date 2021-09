Herfst en dus meer spinnen in je huis

"De meeste spinnen die je nu ziet rondlopen zijn al een jaar oud", vertelt spinnendeskundige Ben Prins. "Deze spinnen waren vorig jaar herfst nog een eitje en zaten waarschijnlijk in een struikje te wachten. En in het voorjaar was het tijd voor ze om uit hun eitje te komen."

Grote spinnen zijn vrouwtjes

De spinnen die nu webben maken in je huis hebben een grote groeispurt gehad. "De grote spinnen die je tegenkomt zijn meestal vrouwtjes. Hun grote opgezwollen achterlijfjes zitten vol met eieren. Naast de gewone huisspin, die zo hard kan rennen, komen er nog meer verschillende spinnen voor in je woonkamer", zo vertelt Ben Prins.

"De trilspin is erg bekend, maar ook de gestreepte spin van drie millimeter genaamd de zebraspin en de muursluiper zijn bekenden. De muursluiper sluipt niet alleen maar over muren, maar die kan je ook in bed aantreffen. Wees niet bang, hij is gelukkig niet giftig, maar kan je wel bijten. De bijt is vergelijkbaar met een muggensteek, alleen zie je dan twee rode puntjes in plaats van eentje. Je kunt hem herkennen aan een vaal bruine kleur met een dichte beharing en hij is ruim een centimeter groot."

Nationale Spinnentelling

Zelf kun je ook op zoek naar achtpotigen. Op zaterdag 11 en zondag 12 september vindt namelijk de Nationale Spinnentelling plaats. Spinnen zoeken kan op allerlei verschillende manieren: zoek in donkere hoekjes thuis of kijk buiten tussen stenen en bladeren.

Door de spinnen te melden wordt duidelijk welke spinnen en hoeveel spinnen er allemaal zijn. Bepaal welke soort spin het is op de spinnenzoekkaart. Staat jouw spin niet op de kaart? Kijk dan op https://www.tuintelling.nl/. De spinnenzoekkaart staat ook op deze website.