'Monsterwesp' duikt op in Meppel

De Aziatische hoornaar in een tuin in Meppel. (Rechten: Lia Douma)

In de pers heeft de hoornaar een reputatie gekregen als 'killerwesp' of 'monsterwesp', maar het is de vraag in hoeverre dat terecht is. De Aziatische hoornaar is een paar jaar geleden voor het eerst opgedoken in Frankrijk en verspreidt zich nu over Europa. Deskundigen zijn bang dat hij erg schadelijk is voor inheemse bijen.

Vier jaar geleden werd de hoornaar voor het eerst gezien in ons land, in Zeeland. Sindsdien zijn er steeds meer waarnemingen en nu dus ook uit Meppel. Volgens het Platform Invasieve Exoten is het de noordelijkste vondst van deze wesp ooit. Lia Douma: "Er is hier een deskundige geweest van het kenniscentrum EIS en die heeft bevestigd dat het om een Aziatische hoornaar gaat. Dus waarschijnlijk zit ergens een nest, maar ze weten nog niet waar."

Rouwmantel

En dan de rouwmantel. Deze vlinder duikt dit jaar overal op in ons land. Er is een ware invasie bezig, en dat is heel bijzonder, want de rouwmantel is al tientallen jaren verdwenen als standvlinder. Dat is een vlinder die het hele jaar in ons land is en zich hier minimaal tien jaar heeft voortgeplant.

Inmiddels is de rouwmantel waargenomen van Groningen tot Zeeland. Lia Douma: "Mijn zus had er pas eentje gezien in de Biesbosch, en toen zei ik al: die wil ik ook wel eens zien. En gisteren kwamen we terug van een dagje libellen kijken in de Weerribben en toen zat er eentje in de tuin."

Douma heeft in haar tuin in de Meppeler wijk Oosterboer een voedertafeltje voor insecten. "Wat rottend fruit doe ik er op en wat aardbeiensiroop. Dat ruikt heel sterk en daar komen allemaal beesten op af. En dus ook die rouwmantel. De vlinder liet zich een paar keer zien maar werd telkens verjaagd, er komen ook veel wespen op dat fruit af, en die jagen hem weg."

Heel gewoon tuintje

Twee bijzondere waarnemingen in één tuin: hoe kan dat? Lia Douma heeft er niet echt een verklaring voor: "Ik heb maar een heel gewoon tuintje, helemaal niet groot. En we wonen midden in een woonwijk. Maar ik heb wel een hele groene tuin en dat fruitmandje voor insecten. En ik vind het wel heel leuk."

