Schaapsherder vindt Britse oorlogsbom op bijzondere plek in Havelte

De EOD maakt momenteel een plan van aanpak om de situatie op te lossen. Mogelijk wordt de bom vanavond nog ter ontploffing gebracht, maar dat kan ook later deze week worden. Duidelijk is dat de situatie momenteel stabiel is en dat er geen gevaar dreigt voor de omgeving. De bom is afgedekt met zand en er er is een container over de bom gelegd.

Het was voor schaapsherder Kootstra niet de eerste keer dat hij een bom vond: ook in 2017 vond hij een exemplaar. "Het blijft toch een beetje schrikken", vertelt hij. "Ik was vanmorgen vrij en dan ga ik lekker snuffelen in de bossen met mijn metaaldetector. Toen hij afging ben ik gaan graven. Op 60 centimeter kwam ik metaal tegen. Het kon ook een olievat of een metalen kist zijn en ik wilde het zeker weten, dus ik ben verder gaan graven. Enkele minuten later zag ik het wel: een dikke zware bom. Een Engelse vijfhonderd ponder. Die zijn hier veel gevallen gedurende de Tweede Wereldoorlog, en niet allemaal ontploft."

Schatten in Havelte

De bossen bij Havelte zijn in de Tweede Wereldoorlog vaak gebombardeerd door Engelse bommenwerpers, omdat de Duitse bezetter daar een oorlogsvliegveld bouwde. Kootstra heeft een grote interesse voor de oorlogshistorie van Havelte en speurt vaker in de bossen. "Toen het einde van de oorlog naderde hebben de Duitsers veel spullen verstopt door ze te begraven. Daarom loop ik geregeld een rondje, vooral op de plekken waar toen Duitse gebouwen hebben gestaan", vertelt hij.

Hij vond al veel bijzondere spullen. "Bestek, borden, porselein. Aan het einde van de oorlog begroeven ze alles", lacht Kootstra. "Overal in het bos kunnen schatten liggen."

Lees ook: