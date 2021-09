Eerste werkdag museumdirecteur Rik Klaucke: 'Ik zit hier echt op m'n plek'

"Er was meteen een klik met het bestuur en de collega's hier", geeft de kersverse museumbaas toe. Rik Klaucke volgt Stefanie Ottens op, die nog een maandje aanblijft om Klaucke wegwijs te maken. De nieuwe directeur is enthousiast: "Ik zit hier echt op m'n plek."

Klaucke blijft nog een dag in week projectleider bij het Drents Archief en werkt één dag voor zijn eigen redactiebedrijf. De overige drie dagen zet hij zich in als museumdirecteur in Coevorden.

'Er ligt zoveel historie'

"Als museumdirecteur ben je natuurlijk met van alles bezig. Je bent verantwoordelijk voor de collectie, werkt met alle vrijwilligers waar het museum op draait, richt nieuwe tentoonstellingen in en wat ik heel interessant vind, is dat Coevorden zoveel verhalen heeft. Er ligt hier zoveel historie. Het is een mooie uitdaging om daar iets van te maken. Stefanie, mijn voorgangster, heeft er iets moois van gemaakt en ik kijk ernaar uit om dat voort te zetten en uit te bouwen", zegt Klaucke.

Pand is de grootste uitdaging

De nieuwe directeur valt naar eigen zeggen met de neus in de boter, aangezien Coevorden dit jaar de titel 'Culturele Gemeente van Drenthe' mag dragen en volgend jaar het 350-jarig ontzet van de stad viert. Allemaal mogelijkheden voor het museum om zich te profileren, maar de grootste uitdaging blijft het pand zelf. "Het pand is eigenlijk te klein. Verhuizen naar bijvoorbeeld de Weeshuisweide is afgeschoten, dus moeten we kijken naar andere mogelijkheden. Onze ambitie is immers om te groeien. 50.000 bezoekers per jaar zou een mooi getal zijn", verklaart de directeur. Het museum ontvangt nu jaarlijks ongeveer een tiende daarvan.

De Drie Podagristen

Veel tijd om rustig te beginnen heeft Klaucke niet. De handen moeten meteen uit de mouwen, want de tijdelijke expositie 'Licht uit, spot aan' moet plaatsmaken voor 'SMALT-Podagristen'. Tien kunstenaars (kunstenaarscollectief SMALT) vertellen in verschillende kunstvormen het verhaal van De Drie Podagristen.

De tentoonstelling is een samenwerking met Stadmuseum Nordhorn. "Het is een mooi, lokaal verhaal. In Coevorden staat ook een standbeeld van de podagristen en het is mooi om zo ook de samenwerking met Duitsland te zoeken", vertelt Klaucke.

De expositie SMALT-Podagristen is vanaf zondag 11 september tot en met 27 maart 2022 te zien.

De Drie Podagristen vertelt het verhaal van predikant Alexander Lodewijk Lesturgeon uit Oosterhesselen, schrijver Dubbeld Hemsing van der Scheer uit Coevorden en journalist Harm Boom uit Assen. Alledrie hadden last van de reumatische ontsteking voetjicht, ook wel podagra genoemd. In 1842 hoopten ze dat het bronwater van Bad Bentheim hen van de pijn genas. Kennelijk deed het dat, want vanaf die plek maakten ze een voetreis terug naar Drenthe. Onderweg schreven ze over alles wat ze tegenkwamen: volksverhalen, dialecten en andere wetenswaardigheden. Die verhalen werden gebundeld in het werk ' Drenthe in vlugtige omtrekken geschetst'.

