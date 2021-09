Drent met raceauto op hoofd is 'topattractie' bij Dutch Grand Prix

Ruim 10 kilo. Dat gewicht torste De Vries in de Hollandse duinen als extraatje mee in de vorm van een gestroomlijnde bolide. En niet zonder succes, want zijn opmerkelijke en zelf in elkaar geknutselde verschijning werd in binnen- en buitenland massaal opgepikt.

Borrelen

De bestuurbare auto, met een lengte van ruim 1 meter 20, kreeg De Vries een paar jaar geleden van zijn schoonvader. "Hij zei dat het misschien leuk zou zijn voor mijn kinderen. Maar ik mocht de auto ook zelf houden als ik een leuk idee had. Toen begon het natuurlijk te borrelen", blikt De Vries terug.

In aanloop naar de Formule 1-race in Zandvoort verbouwde hij de racewagen tot hoofddeksel. "Er moest een contragewicht aan de achterkant komen, omdat de voorkant anders topzwaar zou zijn. En de kleuren van de auto waren aanvankelijk wit en rood, dat is natuurlijk oranje geworden."

Helemaal viral

De creatie van De Vries viel in de smaak bij de vele racefans in Zandvoort. "Toen Kelly, de vriendin van Max Verstappen, een foto van mij deelde op social media ging het helemaal viral. Daarna wilde iedereen met mij op de foto. Elke 100 meter werd ik wel aangehouden door 80 mensen. Ik was een topattractie."

Een dag na de door Verstappen gewonnen race moet De Vries wel een beetje op de figuurlijke blaren zitten. "M'n nek en spieren zijn wat stijf en ik heb ook wat drukpunten op m'n hoofd. Maar ach, daar kom ik wel overheen. Om de sterke nekspieren van Max te krijgen, moet ik nog even blijven trainen."