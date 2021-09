Mark Strolenberg vanaf morgen Tweede Kamerlid namens de VVD

Mark Strolenberg uit Hoogeveen wordt morgenmiddag beëdigd als Tweede Kamerlid namens de VVD. Dat is sneller dan verwacht, want eigenlijk zou het Kamerlidmaatschap van Strolenberg pas aan de orde komen bij de vorming van een nieuw kabinet.

Tel bij het vertrek van minister Tamara van Ark op dat er drie staatssecretarissen (Yesilöz-Zegerius, Wiersma en Van Weyenberg) hun Kamerzetel opgeven en de nummer 38 op de lijst krijgt een plekje in de VVD-Kamerfractie, die vierendertig koppen telt.

Dat het blauwe stoeltje vrijkomt voor Strolenberg stemt de Hoogevener gelukkig: "Fijn om te kunnen starten. Ik ben heel benieuwd welke portefeuille ik toegewezen krijg." Hij staat logischerwijs te trappelen: "Ik heb echt zin om aan de slag te gaan."

Ambassadeur voor Drenthe

Met zijn slogan 'Stem een Drent in het parlement' kan het niet anders dan dat hij zich hard wil maken voor zijn provincie: "Ik wil echt een ambassadeur voor Drenthe." Hoe hij dat gaat doen, is de vraag: "Ik blijf in Hoogeveen wonen. Op die manier wil ik verbinding houden met mijn geboorte- en woonplaats. Daarbij koester ik het contact met de mensen en zijn er hier veel politici die werkzaam zijn in Drenthe. Ik ga ervan uit dat ik een rol kan spelen als zij tegen uitdagingen of problemen aanlopen."

Strolenberg zegt te weten dat er heel veel mooie Drentse initiatieven zijn die een voorbeeld kunnen zijn voor het land. "Ik wil laten zien waar Drenthe voor staat. Kijk bijvoorbeeld naar de sterrenkunde. Met LOFAR en alle technologie die daarbij komt kijken, loopt onze provincie wereldwijd voorop in de sterrenkunde. Maar ook de provinciale ontwikkelingen in de zorg en de agrarische sector zijn veelbelovend." De waardevolle Drentse nuchterheid moet volgens de Hoogevener doorklinken in Den Haag.

Vertrouwen terugwinnen

Door bereikbaar te zijn en uitleg te bieden wil Strolenberg het verloren vertrouwen in de overheid herstellen: "Als je momenteel als nuchtere Drent naar de politiek kijkt, denk je: laat ze eens opschieten. Door dicht bij te zijn, wil ik een stap proberen te zetten in het terugwinnen van het vertrouwen in de politiek. Dat zie ik als een uitdaging."

Met de beëdiging komt er per direct ook een einde aan zijn fractievoorzitterschap namens de VVD-fractie in het Algemeen Bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Daarnaast stopt Strolenberg ook als gemeenteraadslid in Hoogeveen.

"Ik heb een ontzettend mooie tijd gehad in de gemeenteraad en in het Waterschap. Ik ben veel mensen tegengekomen en heb van hen geleerd. Uiteindelijk moet ik nu afscheid nemen van de mensen die mij hebben gevormd tot wie ik nu ben, maar ik neem mijn ervaringen en kennis mee naar Den Haag."

Reacties op Kamerlidmaatschap

René Laan, voorzitter van de VVD Drenthe, is verheugd dat er een Drent in het parlement terechtkomt: "Met zijn benoeming zit er een directe Drentse vertegenwoordiger in de Tweede Kamer. We hebben er alle vertrouwen in dat hij zijn verkiezingsbeloften waar gaat maken."

WDODelta verklaart trots te zijn op de Strolenbergs stap naar de Tweede Kamer. Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman: "Wij feliciteren Mark met deze overstap. We hebben aan hem een betrokken waterschapsbestuurder gehad. Fantastisch dat hij de kennis van de waterschappen en hun werkveld nu in kan zetten in de Tweede Kamer."

Beëdiging

De Tweede Kamer keert morgen officieel terug uit het zomerreces. Eén van de eerste taken die volbracht gaat worden door de Kamer is de beëdiging van de Hoogevener, die in de middag zal plaatsvinden. "Het is een hele bijzondere baan. Ik bereid me voor op een avontuur", besluit Strolenberg.

