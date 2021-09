Zoon Ruinerwold keert terug naar kroeg waar bizar verhaal begon

Eén van de Ruinerwold-kinderen, Israël van Dorsten, keerde vandaag terug naar café De Kastelein waar de Ruinerwold-bal twee jaar geleden begon te rollen. Hij ontsnapte in oktober 2019 en vroeg in diezelfde kroeg om hulp.

Nadat het personeel de politie belde en het verhaal via RTV Drenthe naar buiten werd gebracht, werd het gezin van Van Dorsten wereldnieuws. In een afgelegen boerderij in het Drentse dorp werd destijds een man met zes kinderen ontdekt, die al jaren onder de radar van de maatschappij leefden. Zij wachtten daar op 'het einde der tijden', Door de ontsnapping van de zoon en het bezoek aan de kroeg werden ze niet lang daarna bevrijd.

Eén van de zoons keerde dus terug naar de plek waar het allemaal begon. Israël deelt op zijn Instagram-verhaal een foto met een kroegeigenaar Chris Westerbeek van het café. Hij was ook degene die in 2019 voor Israël de hulpdiensten inschakelde. "Een leuke middag gehad", schrijft Van Dorsten bij de foto.

'Eind goed, al goed'

Westerbeek vertelt tegen verslaggever Margriet Benak van RTV Drenthe: "Hij was toevallig in de buurt, was alleen en kwam wat eten en drinken. We hebben het er kort over gehad. Gewoon normaal, over dat hij zijn eigen leven heeft opgepakt."

De kroegeigenaar zegt wel dat Van Dorsten heeft gezegd dat hij niet had verwacht dat het tot zo'n enorme mediastorm zou leiden: "Dat had hij liever ook niet gehad, maar hij blijft erbij dat hij goed heeft gehandeld." De ontsnapte zoon heeft gezegd dat hij in ieder geval zijn doel heeft bereikt: "Hij zei dat hij nu al zijn broers en zussen nog spreekt. Eind goed, al goed dus."

