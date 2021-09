Boomkunstenaar zaagt levensgrote blueslegende Cuby uit Drentse eik

De Meppeler boomkunstenaar Jelmer Zwaan zaagt, freest en beitelt Muskee met uiterste precisie uit de dikke stam met stevige wortels. "Deze eik legde twee jaar geleden het loodje in Nijeveen met een dikke storm. Hij werd bij mij afgeleverd om er ooit iets moois mee te doen. Toen kwam ineens dit jaar deze opdracht; zaag Harry Muskee uit Drents hout. Prachtig toch", lacht Zwaan.

Drents icoon uit Drents hout

Het is het zoveelste eerbetoon voor de blueslegende uit Drenthe. In Grolloo zijn al een bronzen borstbeeld, een museum en een Harry Muskeepad te vinden. Zijn geboorteplaats Assen eert hem al een jaar met een rotonde. Daar komt in Grolloo deze maand het levensechte kunstwerk bij dat op z'n sterfdag, 26 september, officieel onthuld moet worden.

Opdrachtgever is Cubyfan Lukas Wever uit Hengelo, van origine afkomstig uit Borger. Hij was vijftig jaar bevriend met Muskee, zo zegt hij zelf. "Ik wou iets bijzonders doen rond zijn sterfdag. Omdat ik had gezien hoe Jelmer als boomkunstenaar prachtige beelden kan maken, dacht ik aan een beeld van Muskee. Wat is er nu mooier dan een Drents icoon als Harry uit een Drentse eik te laten zagen door een Drentse boomkunstenaar."

Levensecht is uitdaging

Houtcarver Jelmer Zwaan (36) zaagt al bijna tien jaar kunstwerken uit boomstammen, al was het eigenlijk de bedoeling dat 't ie meubelmaker zou worden. "Maar ja, toen ontdekte ik de kunst van het houtcarven. Ik heb inmiddels van alles gemaakt. Van kleine uilen tot metershoge beestenbomen. Maar nog nooit een beeld dat zo echt op een persoon moet lijken. Het is wel een uitdaging. Gelukkig heb ik goede foto's gekregen van fotograaf Rudy Leukfeldt, die altijd bevriend met Muskee is geweest. Gelukkig had hij ook foto's van z'n profiel. Zo heeft hij bijvoorbeeld best grote oren. Het moet natuurlijk allemaal wel kloppen. Een uitdaging dat zeker, maar ik kan wel mooi laten zien wat je allemaal met een kettingzaag kan."

(verhaal gaat verder onder de video)

Studie van Muskee

Zwaan heeft voor de klus trouwens nog wel even studie gemaakt van de persoon Harry Muskee. "De naam, die kende ik wel, maar daar hield het al snel mee op. De bluesmuziek van Cuby+Blizzards kende ik verder niet. Ik ben te laat geboren. Maar de buurman die gaf me gelijk boeken en cd's. Daar heb ik me helemaal op gestort."

Als de boomkunstenaar nu vanuit z'n huis in Meppel naar de werkschuur in Nijensleek rijdt, schalt de blues van Cuby uit de speakers. "Ja, ook als ik hier sta te zagen en te beitelen. Dan zit ik lekker in de sfeer. En van wat ik inmiddels allemaal van hem weet, zie ik hem als een groot muziekkunstenaar. Ik zie hem zo voor me. Een beetje shabby gekleed, met hoed of pet, en altijd met een pilsje en peuk in de hand. Met zo'n blik van: het kan mij allemaal niks schelen wat ze van me vinden. Mooi man", grijnst Zwaan.

Concentratie voor gezicht

Hij zet de zaag weer in de dikke eik, met onderaan de voet een dikke stronk wortels. "Ik maak hier in de werkschuur z'n gezicht verder klaar, want dat is precisiewerk. Z'n wallen, z'n oogleden met verschillende laagjes en z'n jukbeen, daar heb ik ook freesjes en beitels bij nodig. Het risico dat ik uitschiet met de kettingzaag is namelijk te groot en dan kan ik het zomaar verpesten."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Het beeld van Harry Muskee in wording (Rechten: Margriet Benak / RTV Drenthe)

Wever wilde het liefst dat de boomkunstenaar het levensgrote beeld 'live' zou zagen bij het C+B Museum in Grolloo, zodat mensen alle dagen de vorderingen zouden zien. "Maar dan word je constant afgeleid. Door wandelaars, fietsers of een auto die stopt en ik moet er wel de kop bijhouden. Want het moet natuurlijk wel echt Harry Muskee worden", aldus Zwaan.

Reuring in Grolloo

Voor het wat grovere zaagwerk: z'n onderbeen, voet en de finishing touch, verkast het houten beeld straks toch naar Grolloo. "Dat zal denk ik over een week zijn. Dat zorgt natuurlijk ook voor wat extra reuring bij het museum, als het open is. Dat trekt volk aan en dat is mooi."

De boomkunstenaar hoopt dat het resultaat straks tot ieders tevredenheid is, want het het C+B Museum wil het beeld van Cuby-fan Wever, die de 4500 euro aan kosten volledig voor eigen rekening neemt, pas aanvaarden bij voldoende kwaliteit'. "Dus Harry moet wel goed lijken", zegt voorzitter Lukas Koops van Stichting Blues in Grolloo

Best spannend

De boomkunstenaar heeft goede hoop, dat ze er in Grolloo straks blij mee zijn. "Er kwam vorige week hier al eentje langs, die zei meteen: 'Hé, dat is Muskee!'" Dat hij hem meteen herkende, daar was ik natuurlijk hartstikke blij mee. Het is voor mij ook best spannend."

Als Cuby eind september van top tot teen uit de Drentse eik is gezaagd, gebeiteld en gefreesd en in volle glorie in Grolloo staat, zit er een maand werk op voor Zwaan. Onderaan de stam, laat de boomkunstenaar de enorme kluwen aan wortels in tact. "Ik zaag daar straks alleen nog het onderbeen en de voet uit. De rest erom heen kan dan als zitbankje fungeren. Mooi symbolisch toch met die wortels? Een blueslegende met echte Drentse roots, uit een Drentse eik, compleet met dikke wortels."