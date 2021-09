Groeiend protest tegen gaswinning in Westerveld en omgeving

Ongeveer 110 inwoners van de gemeente Westerveld en het grensgebied in Friesland en Overijssel protesteerden gisteravond bij de Spokeplas in Noordwolde tegen de gaswinning in het gebied. Het stuit ze tegen de borst dat er opnieuw plannen liggen voor uitbreiding daarvan. Stop Gaswinning Drenthe, Overijssel en Friesland (GasDrOvF) hield daarom een flitsdemonstratie.

"Ja, het hadden er best meer mogen zijn", zeggen verschillende demonstranten, die naar de plas zijn gekomen over de opkomst tegen RTV Oost. "Maar in deze omgeving is het lastig, je krijgt mensen niet zo snel uit huis. Ook weet lang niet iedereen van de situatie af of durft zijn of haar gezicht te laten zien. Misschien kunnen we huis aan huis handtekeningen ophalen", wordt er geopperd.

Stichting GasDrOvF zet zich in voor bewoners die te maken hebben met de gevolgen van gaswinning. Voorzitter Jeanette van der Velde is wel tevreden over de opkomst. "We hadden tussen de vijftig en honderdvijftig geïnteresseerden verwacht, dus dit is al een mooi begin. Het gaat namelijk om een snel opgezet protest. Het is onze eerste bijeenkomst na corona. We willen laten zien dat er geen draagvlak is voor nieuwe boringen."

Mobiliseren

Dat een toenemend aantal mensen zich roert, blijkt volgens haar uit het feit dat er groeiende interesse is en er vrijwilligers bij komen. "Vaak wordt ons gevraagd: voor wie praten jullie eigenlijk? Wordt wat wij doen kleiner gemaakt door betrokken instanties?"

Ze merkt dat burgers wel degelijk geïnteresseerd zijn. "De communicatie vanuit de overheid is gebrekkig, daar loop ik steeds tegenaan. Inwoners missen de benodigde informatie. Lang niet iedereen kreeg bijvoorbeeld een uitnodiging voor de online informatieavonden die er zijn geweest."

Om inwoners te mobiliseren en informeren zijn er appgroepjes opgericht en gaat er regelmatig een nieuwsbrief uit. "Ongeveer 200 mensen krijgen de brief. Dat is belangrijk, want samen staan we sterker." Een ander succes van de stichting is dat 350 belanghebbenden inspraak kregen bij een hoorzitting in februari van dit jaar. "Maar uiteindelijk wordt er niks mee gedaan en staan we weer met lege handen."

2,5 op de schaal van Richter

Van der Velde uit Kallenkote raakte betrokken toen ze met haar zoon langs het gasveld bij Eesveen reed. "Er werd altijd gezegd dat het niet winstgevend was. Ineens zagen we activiteit. Ik kwam er vervolgens achter dat er 50 procent kans is op een aardbeving van 2,5 op de schaal van Richter." Daarop besloot ze in actie te komen.

Veel aanwezigen maken een vergelijking met het 'doemscenario' van de gasboringen in Groningen. "Kijk hoe het daar gaat. De afhandeling van de schade is nog steeds niet goed geregeld", concludeert Jan van der Horst, inwoner van Noordwolde-Zuid. "Burgers hebben dan niks te zeggen. Je staat machteloos. En wat voor gebied laat je achter voor je kinderen? De bodem wordt hoe dan ook aangetast."

Een inwoner uit de buurt van Eesveen vult aan: "Dat is verschrikkelijk. Je omgeving moet gewoon veilig zijn." Karel Jasperse kwam veertien jaar geleden in de omgeving wonen. "Ik heb alles geïsoleerd en heb geïnvesteerd in m'n eigen woning. Wie kan mij beloven dat er geen schade zal ontstaan waardoor huizen straks onverkoopbaar worden?"

Historie van gaswinning

In het grensgebied liggen diverse kleine gasvelden. Hier wordt sinds eind jaren 80 gas gewonnen. Dit is hoogcalorisch gas, wat niet direct geschikt is voor huishoudelijke gastoestellen. Het begon met het veld in Nijensleek, maar als snel volgden Eesveen, De Hoeve, Noordwolde, Sonnega-Weststellingwerf, Vinkega, Diever (Wapse), Blesdijke en De Blesse. Nu heeft de Canadese gaswinner Vermilion plannen voor een locatie in Vledderveen.

Bij GasDrOvF zijn inmiddels drie gevallen bekend van schade die zouden zijn ontstaan door de boringen en activiteiten eromheen. "De schaderegeling zoals die er nu ligt is heel ongunstig. Schade door gaswinning gaat sluipend, is grillig en willekeurig. Pas na jaren wordt duidelijk wat het werkelijke effect is."

De stichting hoopt op reactie vanuit de politiek, gemeentes en provincies. Woensdag 8 september komt er vanuit het ministerie van Economische Zaken en Vermilion een volgende (online) informatiebijeenkomst.

