Tibor del Grosso over EK tijdrijden: weinig genieten, alleen maar afzien

Tibor del Grosso (18) uit Eelde maakt morgen in Italië z'n debuut op het Europees kampioenschap tijdrijden voor junioren. In Trentino ligt een glooiend parcours van 22,4 kilometer op hem te wachten met een klim van zo'n anderhalve minuut.

"Tijdrijden is alleen maar afzien. Genieten is er niet bij. Maar je gaat natuurlijk wel hard dus het heeft ook wel wat", reageert Del Grosso vanuit Italië waar hij gisteren is aangekomen. "Ik heb de laatste tijd iedere week wel een keer op de tijdritfiets getraind."

Fiets van Laurens ten Dam

Aan de fiets zal het op voorhand niet liggen want die is afkomstig van oud-wielerprof Laurens ten Dam. "Scholten Cycling in Dalen kocht altijd de fietsen van Sunweb op om vervolgens weer door te verkopen. Zo zijn wij eraan gekomen", licht Del Grosso toe.

De 18-jarige alleskunner op de fiets heeft laten zien dat hij de individuele strijd tegen de klok goed aankan. Hij won vorig jaar het districtskampioenschap en reed daarna verrassend, als eerstejaars junior, naar het zilver op het Nederlands Kampioenschap.

"Ik zit van nature best aerodynamisch op de fiets en ik kwam er toen al snel achter dat ik er wel goed in ben."

49,7 km/u gemiddeld

Tijdens de Vredeskoers in Tsjechië finishte hij bijna twee weken geleden op de twaalfde plaats. "Daar waren alle grote namen uit Europa wel aanwezig denk ik. De top vijf reed daar wel heel wat harder dan de rest van het veld. Maar de jongens daarachter zaten dicht bij elkaar. Dus ik hoop dat er nog meer mogelijk is dan die twaalfde plaats", aldus Del Grosso.

Bij de kwalificatiewedstrijd in Sloten reed hij bijna drie weken geleden over een afstand van twintig kilometer een gemiddelde van 49,7 kilometer per uur. Een week daarvoor, in de etappekoers La Ronde Des Vallées, waarvan hij het eindklassement wist te winnen, werd hij achtste in de tijdrit met een internationaal deelnemersveld.

"Ik ben op een leeftijd dat ik natuurlijk ieder jaar sterker word en stapjes maak. Dat hoort ook zo. Maar ik was wel blij met het gemiddelde in Sloten."

Corona

In coronatijd hebben vooral de junioren veel wedstrijden moeten missen. Het zorgde voor een flinke dip in de motivatie van de renner uit Eelde. Maar daar is hij weer helemaal overheen. "Ik heb veel gemountainbiket. Dat hielp wel om het leuker te maken en daardoor heb ik het plezier wel weer teruggevonden", besluit Del Grosso.

WK

Vrijdag rijdt Del Grosso ook nog de wegwedstrijd op het EK voor junioren. Ook heeft hij zich in Sloten meteen geplaatst voor het wereldkampioenschap tijdrijden, over twee weken, in België