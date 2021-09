Vrouw die kind vastpakte in winkel Klazienaveen viel meerdere kinderen lastig

Een video met beelden uit een kledingwinkel in Klazienaveen veroorzaakt onrust op Facebook. Op de beelden van een bewakingscamera is te zien hoe een volwassen vrouw een jong meisje, dat met haar moeder in de winkel is, lastigvalt. In de berichten die erover zijn geplaatst wordt gesuggereerd dat ze het kind probeert 'te ontvoeren'. De vrouw benadert het meisje steeds opnieuw en pakt haar ook vast. Uiteindelijk komt een winkelmedewerkster tussenbeide.

Politiewoordvoerder Anne Kok laat weten dat er bij de politie melding is gedaan van het incident. "Wij gaan nog met de ouders van het meisje in gesprek om te achterhalen wat er gebeurd is."

Meerdere kinderen lastiggevallen

Inmiddels komen bij RTV Drenthe meer meldingen binnen over deze vrouw die mensen lastigvalt. Een inwoonster van Assen, haar naam is bij de redactie van RTV Drenthe bekend, heeft gisteren een soortgelijke situatie meegemaakt. "Ik fietste met mijn dochter door de stad toen deze mevrouw tussen mij en mijn dochter kwam. Zij verzocht mijn dochter mee te gaan met haar. Deze mevrouw bleef dwingend bij ons staan en ging niet weg. Ik heb uiteindelijk een foto gemaakt en gedreigd de politie te bellen. Toen ging zij er vandoor."

Deze Assense heeft het filmpje uit de kledingwinkel in Klazienaveen bekeken en de vrouw herkend. "Mijn dochter en ik zijn erg geschrokken. Ik heb ook melding gedaan van dit voorval bij de politie." Op social media gaan inmiddels meerdere verhalen rond over deze mevrouw en wordt gesuggereerd dat zij kinderen probeert te ontvoeren. "Wij zijn hiervan op de hoogte en gaan in gesprek met betrokkenen over wat er precies is voorgevallen. Deze dame is bij ons bekend en we staan in contact met de betrokkenen om haar heen, maar in verband met haar privacy kunnen we daar verder niets over zeggen." Wel wil de politie kwijt dat zij niet is aangehouden. "We snappen dat dit voor betrokkenen een hele vervelende ervaring is en hebben absoluut aandacht voor deze zaak."

De politie vraagt aan Facebookgebruikers om de camerabeelden, die veelvuldig zijn gedeeld, te verwijderen.