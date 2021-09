Fysiotherapeut en atletiektrainer Harry Jan Keizer (66) overleden

Trainerscoördinator Frame Running bij atletiekclub AAC'61 Harry Jan Keizer uit Assen is op 66-jarige leeftijd overleden. Keizer was in binnen- en buitenland bekend in de atletieksport voor mensen met hersenletsel. Daarnaast had hij tot twee maanden geleden zijn eigen fysiotherapiepraktijk in Assen.

Op de websites van praktijk Molengaard en atletiekvereniging AAC'61 wordt de Assenaar, die net twee maanden met pensioen was, herdacht. De Asser atletiekclub laat weten 'diep geschokt' te zijn over het plotselinge overlijden van Keizer. Het Frame Running, waarmee hij zich bezighield, is een sport waarbij sporters met een beperking kunnen lopen of rennen met behulp van een driewielig frame.

'Gepassioneerd met sport bezig'

"Hij inspireerde een zeer hechte groep atleten en ouders van atleten", aldus voorzitter Jildert Visser. "Onlangs is hij met leden van AAC'61 in Denemarken geweest bij internationale Frame Running wedstrijden. Harry Jan was gepassioneerd met sport bezig en om dit mogelijk te maken voor mensen bij wie dat niet vanzelfsprekend is. Genoeg ambities op dit gebied voor in zijn gepensioneerde tijd. Wat zullen we hem missen."

De Assenaar deed onlangs nog een poging om het zwembad Plons van Koninklijke Visio in Vries over te nemen, nadat Visio bekendmaakte dat het bad mogelijk gaat sluiten. Dit liep op niks uit. Tijdens een rustpauze van een training afgelopen vrijdag werd Keizer onwel. Hij overleed later in het UMCG.

