'Camping Panda Rosa in Steenbergen moet natuurgebied worden'

Camping Panda Rosa in Steenbergen wordt teruggegeven aan de natuur. Dat is in ieder geval het plan van de gemeente Noordenveld. Zij zien geen recreatieve toekomst voor de camping en zijn nu met de eigenaar in onderhandeling.

Geheel in lijn met het Drentse programma 'Vitale Vakantieparken', wordt gekozen voor een andere invulling van de camping. Omdat de camping grenst aan de Zuurse Duinen, lijkt het de gemeente Noordenveld een goed plan om ook daar voor natuur te kiezen.

Woningen

Wethouder Jeroen Westendorp geeft aan dat er mogelijk ook een bouwkavel wordt ingetekend in het plan. Dit om de transformatie naar een natuurgebied financieel te kunnen dekken. Verder krijgt de gemeente een subsidie van 50.000 euro van de provincie Drenthe en 50.000 euro uit het programma Vitale Vakantieparken.

"Het is dan nog even de vraag hoeveel woningen we willen realiseren daar", zegt Westendorp. "Dat zal er één of meerdere zijn. De woningen moeten wel in het landschap passen."

Kwetsbare mensen

Op de camping wonen volgens Westendorp zo'n 20 mensen permanent. Hierbij gaat het om een kwetsbare groep, die een veilig onderkomen moet hebben. "Als gemeente hebben wij een zorgplicht voor hen", zegt Westendorp. "Dat houdt in dat we op zoek moeten naar een nieuwe woning. Daarover zijn we onder meer met woningbouworganisaties in gesprek."

'Niet levensvatbaar'

De camping in Steenbergen is momenteel eigendom van Willem Been en Rob de Vries, eigenaren van ingenieursbureau Cedel. "Wij hebben het in het verleden ooit aangekocht, met als bedoeling om daar een leuke camping van te maken", laat Been weten.

Inmiddels weet het duo dat de camping, die maar zo'n halve hectare in omvang beslaat, 'niet levensvatbaar is'. "In feite was het niet zo'n goede investering, achteraf", zegt Been. "Bovendien hebben we aan ons bureau de handen vol."

Morgenavond wordt het voorstel alvast besproken in de gemeenteraad. Het college vraagt de raad om geld beschikbaar te stellen voor een vooronderzoek. Omwille van de onderhandelingen met de huidige eigenaren, wil het college nog niet zeggen hoeveel geld er aan de raad wordt gevraagd.