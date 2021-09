Stilstaan tijdens wandelen: Pelgrimstocht Odoorn is in trek

"Ik zie wandelen een beetje als symbool voor het leven. Je begint, je maakt van alles mee en je hebt te dealen met alles wat er op je pad gebeurt", vertelt bedenker van de tocht Helene Westerik.

Tocht in trek

Westerik, ook voorganger in de kerk van Odoorn, houdt van wandelen. Het idee van een pelgrimstocht rondom Odoorn spookte dan ook al langer door haar hoofd. Toen vorig jaar tijdens de eerste coronagolf wandelen zo ongeveer volkssport nummer één werd, besloot ze om snel het boekje met daarin de route uit te brengen.

"Wij dachten: we moeten nu zorgen dat er iets moois ligt, zodat mensen eropuit kunnen", vertelt Westerik. De routeboekjes zijn te koop bij lokale ondernemers. "We zijn inmiddels toe aan een vierde druk. We laten er elke keer 250 drukken, dus er zijn al veel in omloop."

Geschiedenis

Naast bezinning is er tijdens de pelgrimstocht ook ruimte voor de geschiedenis van Odoorn. "Denk bijvoorbeeld aan de geriefhoutbosjes. Vroeger waren boeren lid van de marke. De boeren hadden een geriefhoutbosje, daar mochten ze per persoon zoveel bomen uit het bos halen voor de boerderij", vertelt Marchinus Elting, de kerkvrijwilliger die samen met Westerik de route bedacht.

Elting woont vijftig jaar in Odoorn en kent het dorp naar eigen zeggen op z'n duimpje. Hij wist al snel een aantal plaatsen te noemen die er absoluut in moesten en zo ontstond een route van ruim negen kilometer die ook in te korten is naar dik zes kilometer.

"Deze route is echt Odoorn. Soms loop ik een deel van de route en dan zie ik mensen met de routekaartjes, daar knoop ik dan een gesprekje mee aan. Dan krijg je ook te horen dat ze op deze manier een heel ander beeld van Odoorn krijgen. Of dat zelfs inwoners die hier al heel lang wonen van bepaalde dingen niet wisten dat het hier was."

De boekjes met de pelgrimstocht zijn te koop bij lokale ondernemers (Rechten: RTV Drenthe/Ronald Oostingh)

Gesprek

"Wandelen doet ook echt iets met onszelf", vertelt voorganger Westerik over de tocht. "Het doet iets met je lijf. Door de neerslag van je voeten op de grond wordt er ook iets gestimuleerd in je hoofd. Zo ga ik ook geregeld met mensen op pad. En als je zo gesprekken met elkaar voert, daar is deze route echt geschikt voor."

Een van de wandelaars die de tocht al een aantal keer liep is Lubbechien Luning. "Ja, met een aantal groepen", vertelt ze enthousiast. "Daardoor krijg je ook een speciaal gevoel van dingen delen met elkaar." Behalve informatie over de omgeving en de route, staan er in het boek namelijk ook gedichten en vragen die je tijdens de wandeling kunt stellen.

Maar heb je nou echt zo'n tocht nodig om tot zulke gesprekken te komen? Volgens Luning wel: "Zo'n tocht helpt. Je wordt niet in beslag genomen door de omgeving, of door een borreltje of wat dan ook. Nee je loopt, je bent jezelf. Je hebt het pad voor je en dat is het."

Voorganger Helene Westerik draagt een van de gedichten voor die in het boekje van de pelgrimstocht staat:

Vervolg

En zo komt het voor dat Luning tijdens de pelgrimstocht tot diepe gesprekken komt met medewandelaars. "Ja, het is dan echt bezinnen. Over het leven. Wat ben je hier aan het doen? Wie ben je eigenlijk? Wat doe je? Wat stel je voor? Ja, ik vind echt dat meer mensen dit pad moeten lopen", eindigt ze enthousiast.

Westerik en Elting zitten ondertussen ook niet stil. Een nieuwe wandeltocht is zo goed als af. "Dat is een kerkpad tussen Emmen en Odoorn", vertelt Elting. "Een route van zo'n tien kilometer wordt dat. De route is af, het boekje moeten we alleen nog maken."