Social sofa heeft nog geen plek gekregen in Assen

"Wij zouden hem wel graag aan de kop van de Vaart hebben. Dan staat de bank niet alleen dicht bij DNK, maar ook bij alle andere gebouwen die op de social sofa zijn afgebeeld. Daarnaast vind ik de Vaart echt prachtig geworden. Alleen wij kunnen niet burgemeester Marco Out bellen en zeggen: zet hem maar op de Vaart. We hopen dat de gemeente Assen een prominente plek kiest voor de bank", vertelt Ilona Klopstra van De Nieuwe Kolk.

Skyline van Assen

Naast de Vaart staan ook andere iconische gebouwen van Assen op de bank. De gehele skyline is in het blauw en wit gemozaïekt: de stadskleuren van Assen. Hier zijn 24 vrijwilligers de afgelopen weken druk mee bezig geweest. "Elk steentje moet op de goede plek gelegd worden. Het lijkt op schilderen op nummertjes die dan corresponderen met een kleur. De vrijwilligers zijn druk geweest met het knippen, lijmen en plakken van alle steentjes."

De bank wordt op dit moment gevoegd en afgemaakt door het bedrijf achter social sofa. Totdat er een plek is gevonden, is de sofa te bekijken in de grote hal van De Nieuw Kolk.

'Door Assenaren, voor Assenaren'

"De bank is gemaakt door Assenaren, voor Assenaren. De sociale functie die de social sofa heeft, is dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten om een praatje te maken of een boek te lezen. Het tweede aspect is dat de vrijwilligers elkaar ontmoeten tijden het mozaïeken, vooral in deze gekke tijd van vakantie en corona wilde wij iets doen om Assenaren met elkaar te verbinden", vertelt Klopstra.

Een social sofa is een betonnen bank (chaise longue) die uit naam van een bedrijf of instelling door een team vrijwilligers wordt ingelegd met mozaïek.

