Burgemeester Smid: 'Liever nu wat strenger dan straks een lockdown'

Dat het afgelasten van de Rodermarkt voor veel teleurstelling zorgt, snapt Klaas Smid maar al te goed. Toch ziet de burgemeester van de gemeente Noordenveld geen andere optie. "Uitermate vervelend, maar liever nu wat strenger dan in het najaar weer in lockdown."

Smid vindt dat er nu duidelijkheid moest komen. "De volgende persconferentie van het kabinet is op 17 september. We weten niet wat daar uit komt, want Drenthe kleurt rood op de coronakaart. Vanuit het Rijk hebben wij geen enkel signaal ontvangen over wat er gezegd wordt op die persconferentie. Dan is het omwille van de duidelijkheid beter om nu een beslissing te nemen."

Kruisbestuiving

Een vergelijking met de Zuidlaardermarkt, die momenteel nog wel op de rol staat, gaat volgens Smid mank. "Die is pas in oktober en ook daar is niks zeker over", zegt hij. "Als de Rodermarkt in oktober had plaatsgevonden, dan hadden wij ook gewacht met deze beslissing."

Een idee van de Jaarbeurs van het Noorden om daar dagelijks mensen toe te laten middels 'testen voor toegang', kon niet op gejuich vanuit de gemeente wachten. "Want dan loop je de kans dat die mensen na het sluiten van de beurs het dorp in gaan. Dan krijg je toch weer veel kruisbestuiving."

Waardeloos

De waren- en paardenmarkt, het paardjerennen en de geplande wielerkoers kunnen allemaal niet doorgaan. "De naamsbekendheid van de Rodermarkt maakt dat er duizenden mensen willen komen. Dat is nu gewoon niet verstandig." Een kinderoptocht is nog wel een optie, net als een kermis.

Smid geeft aan zich rot te voelen over dat hij het slechte nieuws moest brengen. "Ik vind het waardeloos om te doen."

