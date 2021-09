Tom Egberink: 'Alles moest op zijn plek vallen en dat is gebeurd'

Egberink sloeg zich in de Japanse hoofdstad naar een bronzen medaille in het dubbelspel en een zilveren medaille in het enkelspel. "Je gaat erheen om voor de medailles te strijden, in ieder geval in het dubbelspel", zegt hij. In het enkelspel voelde Egberink zich meer een outsider. "Ik kon het waarmaken, maar dan moest alles op zijn plek vallen en dat is uiteindelijk gebeurd. Dus ik kijk terug op een onwijs gave trip naar Japan."

Eén kleur ontbreekt

Egberink reisde vanuit Tokio meteen naar New York. Daar komt hij donderdag in actie op de US Open. Tijd om te genieten heeft hij nog niet echt gehad. "Het besef is er nog niet helemaal omdat ik nu in New York zit. Als ik thuis ben en het met iedereen kan vieren, komt het besef wel meer. Een medaille winnen zal me altijd bijblijven en daar zal ik de rest van mijn leven iets aan hebben."

Toch is de Olympische droom van Egberink nog niet helemaal vervuld. Er ontbreekt namelijk nog één kleur om zijn hals. "Je komt natuurlijk altijd voor goud. Dat kan hopelijk over drie jaar in Parijs wel gaan gebeuren."

Inspiratiebron

Egberink hoopt met zijn prestaties in Tokyo ook jongeren te inspireren. "Hopelijk komt er wat meer animo bij de jeugd. Ik hoop dat we het rolstoeltennis meer op de kaart hebben gezet en dat het bekender is geworden", zegt hij. "En ik hoop dat ik mensen heb kunnen inspireren om te gaan tennissen en zoiets te bereiken."

