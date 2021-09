Opleidingscentra stoppen met inburgeringscursussen

Volgens de centra moet er steeds meer geleverd worden voor hetzelfde geld en straks voor minder geld.

"Grote boosdoener is de nieuwe Wet Inburgering die op 1 januari ingaat. Die moet er voor zorgen dat het inburgeren sneller gaat. De Rijksoverheid heeft de inburgering naar gemeenten geschoven. Die moeten het met minder geld doen. Onze grote vrees is dat gemeenten met minder inwoners en dus een kleiner budget de inburgeringslessen in gaan kopen voor een lagere prijs", legt regiomanager Drenthe Jaquelien Sterenborg van Vluchtelingenwerk uit.

(tekst gaat verder onder de video).

Manager inburgering Marcel Werkman van het Alfa College vult aan: "En het moet sinds 2013 al voor hetzelfde bedrag per cursist terwijl alle kosten wel zijn gestegen. En nou zouden we straks meer moeten gaan leveren voor nog minder geld", zegt hij. "De overheid wil dat we meer uren Nederlands gaan geven. Dat kan niet, dan gaat de stekker er uit."

Liever doorgaan dan stoppen

Het Alfa College zoekt wel naar een oplossing zodat alle huidige inburgeraars hun opleidingen af kunnen maken. Omdat statushouders volgens de nieuwe wet een hoger niveau van de Nederlandse taal moeten behalen, moeten scholen meer uren draaien om dit voor elkaar te krijgen.

Op die koers zit ook het Drenthe College. Want ook dat gaat stoppen met inburgering. "Het kan gewoon niet uit. Nieuwe cursisten kunnen zich deze periode nog wel aanmelden en mogen ook hun inburgering afmaken, maar zodra de boel opnieuw aanbesteed wordt doet het Drenthe College niet opnieuw mee", zegt Bert Broekhoven van de school. "We hebben wel de hoop dat er vanuit Den Haag een oplossing komt. Wij willen niets liever dan doorgaan met het geven van inburgeringslessen." En dat wil ook Werkhoven van het Alfa College het liefst. "We doen dit al dertig jaar"

Inburgeraar Swaibu Ruihurato zwoegt op een brief in het Nederlands (Rechten: serge vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Wat komt er voor terug?

Wie in Nederland wil wonen, moet vaak een inburgeringscursus volgen. Daarbij is goede vaardigheid in de Nederlandse taal prioriteit nummer één. Maar voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning uit de provincies Groningen en Drenthe is dat een stuk lastiger geworden nu steeds meer taalscholen ermee stoppen.

Er zullen ongetwijfeld nieuwe aanbieders van inburgeringscursussen opstaan. Maar het kan volgens Vluchtelingenwerk ook zo zijn dat statushouders straks verder moeten reizen voor die lessen. "En het is maar de vraag wat de kwaliteit van die nieuwe aanbieders gaat zijn", zegt Sterenborg van Vluchtelingenwerk.

Gemeenten en statushouders de dupe

Werkman van het Alfa College hekelt de marktwerking in de inburgering. "Door die markwerking moest er toezicht komen en controle. Ondertussen gaat steeds meer van iedere euro die eigenlijk nodig is voor taallessen in bureaucratie zitten." Volgens Werkman zadelt de Rijksoverheid de gemeenten met een probleem op terwijl Den Haag zelf hoger eisen stelt. Uiteindelijk zijn de gemeenten en vooral de inburgeraars de dupe volgens Werkman.