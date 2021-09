Zandpad wordt fietspad: 'Safari over beton is niet interessant'

Het gaat hem niet alleen om zijn werk, waarbij hij gasten met zijn veertig jaar oude Land Rover-jeep laat zien wat de natuur rondom Gees te bieden heeft. Daarbij rijdt hij ook over het zandpad dat parallel aan het beekje de Geeserstroom loopt, tussen de ruige natuur en de boerenakkers in. Het weggetje tussen de Tilweg en de Goringdijk vindt Habers het hoogtepunt van zijn hobbeltocht.

Van zand naar beton

Maar zoals het nu lijkt, wordt dat zandpad, met aan beide kanten een gravelpad veranderd in een breed fietspad. Ideaal voor bestuurders van (elektrische) fietsen, minder ideaal voor toertochtjes-organisator en natuurliefhebber Habers. "En ook bikers en hikers maken hier graag gebruik van", weet Habers. "Zo'n pad als dit zie je in Nederland niet veel. Een zandpad dat je helemaal uit kunt rijden, in plaats van na tweehonderd meter op een hek te stuiten."

Volgens Habers wordt er te veel geasfalteerd in de natuur, maar juist dit zandpad zou, als het aan hem ligt, een zandpad moeten blijven. "Ook mijn passagiers kunnen het zich niet voorstellen dat dit een breed betonpad wordt. De hele beleving van de safaritochten valt weg als dit een vlakke weg wordt. Dan is de lol ervan af. Een safaritocht over een fietspad is niet interessant."

Sprankje hoop

In de gemeentelijke plannen is de aanleg van veel fietspaden al beklonken, maar de wethouder liet weten dat er 'in de marges' wellicht nog iets mogelijk is. Een sprankje hoop voor het geliefde zandpad van Habers.