Brigadegeneraal over Afghanistan: 'We hebben niet verloren'

De Drentse militairen vertrokken niet naar Afghanistan om gebied te veroveren. De missie in het land werd gezien als 'opbouwmissie' en was heeft altijd in het teken gestaan van de zelfredzaamheid van de Afghanen. Maar in het land was het allesbehalve veilig.

Wie de poort van het militaire kamp verliet liep kans onder vuur genomen te worden door terreurgroepen of de Taliban en ook de dreiging van bermbommen was er altijd. "In de provincie Uruzgan was het daardoor soms twee stappen voorwaarts en weer drie stappen achterwaarts en weer een voorwaarts. Daarvan kan ik niet zeggen dat we alles hebben bereikt wat we wilden bereiken," legt Brigadegeneraal Roland de Jong uit.

Ook vanwege de ingewikkelde structuur werd het volgens De Jong niet een missie die binnen een paar jaar op te lossen viel. "Het probleem aan Afghanistan is de lappendeken aan identiteiten", "Ik en de familie staan daar centraal. Dat is belangrijk en daar moet het goed voor gaan. De volgende schil is mensen met dezelfde identiteit, maar dan houdt het ongeveer op. Daar kun je natuurlijk een land niet goed mee aansturen, als je altijd jezelf en je familie centraal stelt. Het gezag in Kaboel is voor velen in de bergen onbekend."

Pijnlijk

De opgave was lastig, maar als we het aan De Jong vragen is er veel vooruitgang geboekt. Opvattingen 'dat alles voor niets was' kunnen volgens De Jong hard aankomen. "Die berichten kunnen zeker pijnlijk zijn, omdat het niet de waarheid is. We hebben daar niet verloren. We zijn daar gewoon weggegaan."

"Militairen zijn avonturiers. Maar er zit ook altijd iets in waardoor ze het beter willen maken voor de medemens. In onze tijd en met de middelen die we hadden, hebben we er alles aan gedaan om dat zo goed mogelijk te doen. Je hebt gewoon geïnvesteerd in mensen. In militairen, politieagenten en vele andere dingen. We hebben geïnvesteerd in een generatie en hoe zich dat vertaalt, zal de toekomst uit moeten wijzen."

Zorgen om de veteranen

Met de terugtrekking van alle militairen van de NAVO-landen uit Afghanistan, de snelle toetreding van de Taliban en de chaotische evacuaties wordt op de kazerne veel over het nieuws gepraat. Al was er volgens De Jong bij de militairen altijd het besef dat hun acties niet onomkeerbaar waren. Dat zagen ze ook al tijdens hun missie gebeuren doordat de Taliban in gebieden die de troepen verlieten snel het vacuüm opvulden. Om de actieve militairen maakt De Jong zich niet zo'n zorgen, maar wel over de veteranen die uit beeld zijn.

"Er zijn natuurlijk een hoop mensen die onze organisatie hebben verlaten," legt De Jong uit. In het geval van zijn eerste Uruzganmissie gaat het om zo'n 10 tot 12 jaar geleden. "Ik maak mij zorgen dat zij niet kunnen praten met collega's zoals wij dat kunnen. Ze zitten in een civiele omgeving waarbij niet iedereen een beeld heeft bij wat ze hebben meegemaakt en ze er dus moeilijk over kunnen praten. Ik hoop dat ze weten dat er bij Defensie altijd die gelegenheid is."

In een bijzondere portrettenreeks staat RTV Drenthe stil bij de gebeurtenis 9/11 en de Afghanistan-missie die daarop volgde. Verslaggever Josien Feitsma voert openhartige gesprekken met drie militairen. Hoe kijken ze terug op hun tijd in Afghanistan? En met de kennis van nu, was het het allemaal waard?

Bekijk hieronder het uitgebreide verhaal van brigadegeneraal Roland de Jong.