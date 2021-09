Coronastatus Drenthe daalt naar 'zorgelijk'

Het risiconiveau van de Veiligheidsregio Drenthe daalt in Drenthe daalt waarschijnlijk in één keer met twee stappen, van 'zeer ernstig' naar 'zorgelijk'. Daarmee daalt het risico in Drenthe het snelst van alle regio'.

De status van het risiconiveau hangt af van het aantal positieve coronatests en ziekenhuisopnames. In Drenthe nam het aantal mensen met corona in het ziekenhuis flink af en daarmee doet de provincie het goed in vergelijking met veel andere regio's in Nederland.

De risiconiveaus hebben voorlopig nog geen gevolgen voor de coronamaatregelen. Alle beperkingen gelden in het hele land en worden ook overal versoepeld als het kabinet daartoe besluit.

Wat betekenen de vier risiconiveaus?

De vier risiconiveaus betekenen eenvoudig gezegd het volgende:

1. Waakzaam: De situatie is onder controle te houden. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. De druk op de zorg valt mee.

2. Zorgelijk: De situatie is lastig onder controle te houden. Er zijn veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is groot.

3. Ernstig: De situatie is slecht. Er is een groot aantal nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is erg groot.

4. Zeer ernstig: De situatie is erg slecht. Er zijn extreem veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is extreem groot.