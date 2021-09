Natuurorganisaties: A37 moet Honey Highway worden

Zonnepanelen in de zij- en middenbermen tussen Hollandscheveld en Noordscheschut (Rechten: The Imgineers)

Rijkswaterstaat wil samen met de provincie en de gemeenten Coevorden Emmen en Hoogeveen langs de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens een zonneroute met zonnepanelen aanleggen. Volgens de milieuorganisaties liggen de panelen in de berm zo dicht bij elkaar dat er niets meer kan groeien.

"Zoals de zonneroute met zonnepanelen nu gepland is is er geen ruimte voor bloemen", zegt Judith van den Berg van Natuur- en Milieufederatie Drenthe. "We zijn op zich blij met de zonnepanelen, die leveren een goede bijdrage aan de energietransitie in Drenthe. Maar ons idee is om meer ruimte vrij te houden tussen de rijen zonnepanelen, zodat daar ook bloemrijke bermen gerealiseerd kan worden."

De geplande ruimte tussen de rijen zonnepanelen is nu vijftig centimeter. En dat is te krap vinden de milieuorganisaties. De afstand zou minstens anderhalve meter moeten zijn.

En dat betekent minder zonnepanelen. "Ja het leidt tot minder opbrengst", zegt Van den Berg, "maar de provincie en drie gemeenten die erbij betrokken zijn hebben ook de ambitie om soortenrijke bloemrijke bermen te realiseren. Daar hebben ze ook afspraken over gemaakt. Wij vinden het jammer als de panelen zo dicht op elkaar worden gelegd dat daar geen ruimte meer is . Dat leidt tot verlies aan biodiversiteit en op die manier is er geen ruimte meer voor bijen en vlinders."