Podcast Praot Drents Met Mij met zanger Leon Moorman

Na Ben Feringa is zanger Leon Moorman te gast. Winnaar van het Dreents Liedtiesfestival in 2019 met het nummer 'Knooin' en inmiddels is zijn debuutalbum D-pop uit. Hij wil een groot publiek bereiken met zijn Drentse muziek, maar Drents spreken? "In interviews doe ik dat eigenlijk nooit, ik spreek alleen Drents als ik me volledig op m'n gemak voel".

Charme

Thuis in Barger-Compascuum werd het Drents hem met de paplepel ingegoten. "Iedereen bij ons thuis praat Drents: mijn ouders, twee broers en mijn zus. Ik weet nog wel dat ik vroeger dacht als ik iets in het Nederlands zei: dat klinkt bekakt. In Barger-Compas viel het op als iemand geen Drents sprak. Dat heeft zijn charme, want ik vind het wel belangrijk dat het Drents nog steeds bestaat. Daarom zing ik ook in het Drents."

Nadat hij in 2010 meedeed aan het televisieprogramma X-factor had Moorman genoeg zelfvertrouwen om verder te gaan in de muziek: "Vroeger wilde ik profvoetballer worden. Tot mijn achttiende dacht ik: wie weet gaat het nog gebeuren. Daarna gaf mijn moeder me op voor zangles. Na het hele X-factor-avontuur ben ik naar het conservatorium gegaan. Ik wil graag entertainen, het liefst zoveel mogelijk mensen."

Gevoel kwijt

En lukt dat met zijn Drentstalige muziek? "Ik denk juist dat het een unique selling point is, om het maar in het mooi Drents te zeggen. Het heeft iets unieks. Ik kreeg vaak genoeg te horen: 'Mooi liedje, maar had je dat niet beter in het Nederlands kunnen doen?' Nu mijn album D-pop uit is, krijgen ook anderen er fiducie in. Bovendien kan ik mijn gevoel veel beter kwijt in het Drents. Mijn ambitie? Ik wil ooit in de Ziggodome staan met mijn muziek en op grote festivals."

Praot Drents Met Mij - Leon Moorman

Lees ook: