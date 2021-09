Driekwart van de volwassenen in negen Drentse gemeenten volledig gevaccineerd

In negen Drentse gemeenten is minimaal driekwart van de volwassen inwoners volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), geanalyseerd door LocalFocus.

In de gemeenten Assen, Aa en Hunze, Coevorden, Tynaarlo, Noordenveld, Westerveld, Midden-Drenthe, De Wolden en Borger-Odoorn is minimaal 75 procent van de volwassenen volledig ingeënt tegen het coronavirus. In Meppel, Hoogeveen en Emmen heeft 60 tot 75 procent van de 18-plussers twee coronaprikken gehad of één prik van het Janssen-vaccin.

Ouderen

In onze provincie is de vaccinatiegraad bij de 65-plussers het hoogst. In alle twaalf gemeenten in Drenthe is minimaal 85 procent van de senioren volledig gevaccineerd. In acht gemeenten is zelfs meer dan 90 procent van de ouderen volledig gevaccineerd.

Lees ook: