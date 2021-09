Aalden vraagt bewoners om mee te denken over nieuwe dorpsvisie

Deze enquêtes moeten uiteindelijk de basis vormen van de nieuwe dorpsvisie. Om ook ideeën vanuit jongeren te krijgen, heeft Dorpsbelangen een actieve rol voor de jeugd bedacht, vertelt Hans Terbach, voorzitter van Dorpsbelangen Aalden bij ZO!34: "We voegen binnenkort de enquête toe aan ons plaatselijke krantje, maar om een hoge respons te krijgen is het de bedoeling dat jongeren uit het dorp deze enquêtes gaan ophalen."

De organisatie hoopt dat meer inwoners de vragenlijst invullen door deze persoonlijke benadering. "De jongeren die dit willen doen voor ons, krijgen hiervoor uiteraard een vergoeding. Ze doen het niet voor niets", vertelt Terbach. Jongeren worden vanaf vandaag opgeroepen om zich hiervoor aan te melden. Zodra deze werving is gedaan, gaat de enquête de deur uit naar alle 600 woningen in Aalden.

De enquête

De vragenlijst die verspreid gaat worden bevat open vragen. "Dat doen we expres, zodat iedereen in kan vullen wat hij of zij wil", aldus Terbach. De vragen zijn simpel, zoals 'Wat is het voor- en nadeel aan wonen in Aalden?', 'Wat mis je in het dorp?', etcetera. "Maar we vragen ook wat inwoners van ons als Dorpsbelangen vinden, want dat willen we ook wel eens weten", legt Hans Terbach uit.

"De burgemeester heeft ook een aanbevelingsbrief gemaakt en we merken dat we door de gemeente ook echt serieus worden genomen in dit proces", vertelt Hans Terbach. "Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je altijd je zin krijgt, maar de contacten met de gemeente zijn wel goed."

Uitkomst

Een van de dingen die Terbach verwacht terug te zien in de enquête, is het gebrek aan woonruimte. "Al drie jaar zijn er heel concrete plannen voor woningen op bepaalde plekken en we zijn nu drie jaar verder en er is nog steeds niets gerealiseerd. Dat is erg frustrerend." Verder verwacht de voorzitter ook opmerkingen over de verkeersveiligheid op de Aelderstraat. "En we laten ons graag verrassen."

Een week na het verspreiden van de enquêtes worden deze opgehaald en daarna worden alle inzendingen bestudeerd.

Belang van de dorpsvisie

Een dorpsvisie is een plan waarin de inwoners aangeven wat ze belangrijke ontwikkelingen vinden voor het dorp. De plannen in deze visie worden besproken met de gemeente. "Het is ook een agenda waarmee we aan de slag gaan, niet alleen in het dorp zelf, maar ook in samenwerking met de gemeente", aldus Terbach.

Als voorbeeld van eerdere successen noemt hij het nieuwe fietspad bij de Gelpenberg, die binnenkort wordt aangelegd. "Dit is een drukke weg en het is daar af en toe levensgevaarlijk voor fietsers. Dit was een van de agendapunten van de eerdere dorpsvisie en wordt binnenkort gerealiseerd", besluit de voorzitter. Daarmee onderstreept hij het belang van de dorpsvisie.