Coevorden krijgt wandelknooppuntennetwerk: 'Heel Drenthe staat op de lijst'

De gemeente Coevorden is een van de Drentse gemeenten waar binnenkort wandelknooppunten te vinden zijn. De provincie stelt 195.000 euro beschikbaar voor het wandelknooppuntennetwerk in de gemeenten Borger-Odoorn, Midden-Drenthe en Coevorden.

Het wandelnetwerk is vergelijkbaar met het alom bekende fietsknooppuntennetwerk. Wandelaars kunnen van knooppunt naar knooppunt lopen en zo een eigen route samenstellen. "We proberen in heel Drenthe een wandelnetwerk uit te zetten, die je naar de prachtigste plekjes in onze provincie brengt", vertelt gedeputeerde Henk Brink bij ZO!34. "We zijn al fietsprovincie, maar op het gebied van wandelen kunnen we nog een slag maken."

De provincie trekt met het ontwikkelen van dit wandelnetwerk samen op met de gemeenten. Het netwerk is eerder al volledig aangelegd in gemeenten De Wolden en Westerveld, vertelt Brink. "We maken een soort rondje en trekken nu naar het zuidoosten en het noorden van de provincie om het wandelnetwerk te voltooien", zegt hij.

Dorpen en ondernemers

Het wandelnetwerk houdt ook rekening met de ligging van dorpen en ondernemers in die dorpen. Brink: "We hebben gezorgd dat de routes ook door dorpskernen komen, zodat je een kop koffie kunt drinken of een terrasje kunt pakken." Daarnaast is de pracht van verschillende dorpen ook een meerwaarde voor het netwerk, volgens Brink.

Het geld dat nu beschikbaar wordt gesteld - bijna 200.000 euro - is dus voor het realiseren van de plannen in de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Midden-Drenthe. Veel geld voor een paar paaltjes, maar er komt nog wel wat bij kijken. "Veel geld gaat naar de paaltjes en borden en dat gaat bijvoorbeeld De Wolden al snel naar honderden bordjes", zegt Brink. "Maar die moeten ook allemaal uitgezet worden en er moet ook veel overleg gevoerd worden met grondeigenaren. We kunnen natuurlijk niet zomaar ergens een bordje neerzetten."

Ook de gemeente Emmen staat op de planning voor het netwerk. "Natuurlijk! Heel Drenthe staat op de lijst", zegt Brink. Hij legt uit dat niet alles tegelijk kan, maar de ambitie is om binnen twee jaar het netwerk in elke gemeente uit te rollen. Brink: "Ik ga er vanuit dat we nu gaan doorpakken en dat er snel geld vrijkomt voor de overige gemeenten."

Andere provincies en gemeenten

Het doel is om een wandelnetwerk aan te leggen in de gehele provincie, dat ook aansluit in omliggende provincies zoals Groningen en Overijssel. "In heel Nederland is het systeem al uitgerold en we lopen in Drenthe eigenlijk een beetje achter. Hoog tijd dus om hier grote stappen in te zetten", aldus Brink. De gedeputeerde stelt dat er veel steun van zowel de provincie als gemeenten is voor de plannen en dat verdere uitbreiding dus soepel zal verlopen. Het Recreatieschap Drenthe zorgt voor de uitvoering van de plannen.

Wanneer alles klaar is, kan Henk Brink niet zeggen. "Dat ligt er heel erg aan hoe lang het duurt voordat je overal toestemming krijgt. Daarnaast moet je ook regelen dat de paaltjes onderhouden worden. Al met al gaat het zeker langer dan een jaar duren", besluit hij.