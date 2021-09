Welke paddenstoel komt het meeste voor in Drenthe?

De gewone zwavelkop is te vinden in tuinen, parken en bossen (Rechten: Saxifraga-Jan van der Straaten)

De herfst barst los en behalve dat de bomen beginnen te kleuren betekent dat ook dat we overal paddenstoelen de kop zien opsteken. Of het nou in de tuin is, in het bos, in een park of langs de weg, in veel verschillende kleuren, soorten en maten fleuren ze de herfstdagen een beetje op.

Maar wat is nou de meest voorkomende paddenstoel in Drenthe? Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit!.

Eef Arnolds is voorzitter van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe: "De stand van de paddenstoelen is zeer wisselend op dit moment. Op sommige plaatsen staan ze er prima bij, op andere plekken mocht het wel wat beter. Dat komt doordat het de laatste weken in grote stukken van Drenthe te weinig geregend heeft voor een echte paddenstoelenexplosie. Waar recent flinke buien zijn gevallen, daar valt het meeste te verwachten."

Ideale omstandigheden

Voldoende vocht is dus belangrijk voor paddenstoelen, in combinatie met een gematigde temperatuur, weet Arnolds. "Paddenstoelen zijn vruchtlichamen van grote netwerken van schimmeldraden die onzichtbaar in de grond en in hout zitten. Deze vruchtlichamen komen het meest tevoorschijn als de omstandigheden ideaal zijn in de herfst, dus met voldoende regen en als het niet te koud is."

Wie op zoek wil naar paddenstoelen kan het beste een natuurgebied opzoeken. "De grote bosgebieden in Drenthe zoals boswachterijen, het Dwingelderveld, het Drents-Friese Wold, en in de omgeving van Havelte. Daar zijn momenteel veel verschillende paddenstoelen te vinden", zegt de paddenstoelenexpert.

Meest voorkomend

Maar welke paddenstoel komt nou het allermeest voor in Drenthe? "Dat is de gewone zwavelkop. Deze paddenstoel groeit op dood loof- en naaldhout in allerlei bossen, parken en tuinen. Hij is hier en daar al te zien, maar als je wacht tot oktober dan zie je deze paddenstoel veruit het meest", besluit Arnolds.

