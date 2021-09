Eigenaar wil keeshondje Cyra terug, maar burgemeester Emmen ziet dat niet zitten

De eigenaar, een vrouw uit Emmen, bestreed deze stap tot aan de Raad van State toe. Gisteravond stond ze opnieuw voor de Emmer bezwarencommissie. Cyra moet thuiskomen, vindt zij. Maar de gemeente vindt dat geen goed idee, is te lezen bij ZO!34.

De zaak Cyra is er een met een lang staartje. Het dier kreeg in april 2019 een aanlijn- en muilkorfgebod opgelegd nadat er meerdere bijtincidenten waren geweest. Als er weer iets zou voorvallen, dan zou de hond in beslag worden genomen, kreeg de eigenaar als waarschuwing mee.

Volgens de burgemeester ging het mis op 6 augustus 2019, waarop Cyra werd ondergebracht bij een opvang in Beilen en sinds december vorig jaar in Darp.

Beter verhaal

In juni oordeelde de Raad van State dat de reden voor inbeslagname rammelde. De burgemeester diende met een beter verhaal te komen.

De gemeente heeft het dossier sindsdien aangescherpt met als doel hond en eigenaar voorlopig gescheiden te houden. Voor de eigenaar en diens advocaat reden om weer aan de bel te trekken bij de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Emmen.

Spoedeisend?

De advocaat van de eigenaar viel terug op het argument dat de burgemeester op onjuiste gronden de hond in beslag heeft genomen. Volgens de gemeente was de inbeslagname een spoedeisend geval, aangezien de hond een gevaar vormde voor de omgeving. Maar de raadsman trok dat in twijfel. "De hond werd een week na het incident opgehaald. Dat klinkt niet als spoedeisend."

De woordvoerder van de burgemeester wierp tegen dat het onder meer even duurde voordat er een plek in het asiel was geregeld.

Eerst beslissen

Een ander punt dat de advocaat aandroeg was de gedragstest die Cyra moest ondergaan. Die test bepaalde mede het spoedeisende karakter van het besluit, maar ook daar plaatst hij vraagtekens bij.

De gedragstest was niet in augustus, maar pas in september of oktober, voerde hij aan. "De uitslag was pas bekend in december." Je moet eerst beslissen en dan pas handelen, aldus de raadsman. "Maar die volgorde is hier niet aangehouden."

Gevaar en angst

Volgens de woordvoerder van de gemeente is het standpunt van de burgemeester over de inbeslagname ongewijzigd. "Er was sprake van een sfeer van gevaar en angst in de samenleving", daarbij wijzend op de hond en de eigenaar.

De kans op nieuwe incidenten is groot en daarom is het geen goed idee dat baasje en beestje worden herenigd, aldus de woordvoerder. De openbare orde en de veiligheid in de buurt waren in het geding. Verklaringen van de boa, wijkagent en de wijkconsulent van de woningbouwvereniging bevestigen dat beeld, bracht hij naar voren. "De hond kan daarom niet terug."

De bezwarencommissie buigt zich de komende vier weken over de zaak en brengt dan een advies uit aan de burgemeester. Die heeft de keuze het advies op te volgen of naast zich neer te leggen.