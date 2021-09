Plannen voor woongemeenschap bij Nijstad-Oost in Hoogeveen

"Het kunnen rug-aan-rug woningen of rijtjeshuizen zijn", vertelt Koert Thalen van de initiatiefgroep Wonen-Plus bij Radio Hoogeveen. "Het idee is dat de woningen in dezelfde stijl worden gebouwd. Zo wordt het één geheel. Er komt ook een grote gezamenlijke voortuin. We hopen op deze manier dat mensen van jong en oud met elkaar in contact komen."

Zelf inrichten

Bewoners mogen zelf grotendeels bepalen hoe hun erf wordt ingericht. De bedoeling is dat er een collectieve tuin komt, waaraan de buurt zelf invulling mag geven. "Aan de lange en korte zijde heb je gemeenschappelijke grond, dat moeten wij ook zelf onderhouden.", legt Thalen uit. "Als je daar speeltoestellen voor kinderen wil plaatsen kan dat, maar een moestuin kan natuurlijk ook."

Een andere vereiste is dat zestig procent van de grond waterdoorlatend moet zijn. Asfalt maakt daarom plaats voor zachtere materialen zoals zand. "Je hebt dan ook niet het gevoel dat je in een stadswijk woont, maar meer in de natuur", vervolgt Thalen. "Dat is ook de reden waarom we lantaarnpalen willen vervangen voor bollampen van een halve meter hoog. Die vallen minder op."

Wat is een woongemeenschap? In een woongemeenschap wordt zelfstandig wonen gecombineerd met burenhulp. Dat moet ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Jong en oud woont door elkaar, waarbij naoberschap voorop staat.

Dat Nijstad-Oost een interessante locatie is voor een woongemeenschap heeft te maken met meerdere factoren. Niet alleen de natuur speelt een grote rol, maar ook de energietransitie. Het plan is om alle woningen in Nijstad-Oost aan te sluiten op waterstof. In het gebied staat een gasopslag van de NAM, daar zal een waterstoftank komen ter grootte van een zeecontainer. De erven gaan gebruik maken van de opslag.

Belangstelling

Onlangs organiseerde Wonen-Plus een bijeenkomst voor geïnteresseerden in het plan. Zo'n vijftig mensen waren aanwezig. "Van de aanwezigen was zestig procent echt geïnteresseerd", vertelt Thalen. "Maar daar zitten ook mensen tussen die graag willen wonen in Nijstad en niet per se in een woongemeenschap."

De initiatiefgroep hoopt daarom dat meer mensen zich melden, want begin volgend jaar gaat de grond in de verkoop. "Tegen die tijd moeten we voldoende mensen hebben die mee willen doen. Ook de exacte invulling van het erf staat nog niet vast, daar gaan we de komende maanden verder over in gesprek."

Lees ook: