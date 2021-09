Vragen over hockeyveld Meppel: 'Wethouder kwam beloofde steun niet na'

Er ligt een fonkelnieuwe kunstgrasmat bij hockeyvereniging MHV in Meppel, maar ondanks de oplevering is het hoofdstuk voor voorzitter Agterbosch niet gesloten. "We hebben met crowdfunding en obligaties zelf het nieuwe hockeyveld kunnen financieren, dat is mooi", vertelt Agterbosch aan RTV Meppel.

Toezegging

Maar door die obligaties komt de kostenpost nu jaarlijks terug. "We moeten het veld afschrijven, omdat het ons eigendom is. Die kosten drukken op de begroting van de vereniging en dat zorgt voor een hogere contributie voor de leden. Dat houdt het elitaire imago van hockey in stand, want het maakt ons duurder dan andere verenigingen. En we zijn helemaal geen elitaire sport meer."

Volgens Agterbosch hebben voetbalverenigingen dit probleem niet. De voetbalvelden zijn eigendom van de gemeente. "Mede daardoor kregen we de toezegging van de wethouder dat hij ons zou helpen. We hebben een aantal gesprekken gehad waarin de gemeente zelf met de oplossing kwam waarin wij een deel van het geld zelf zouden ophalen en de gemeente een deel zou betalen. Alleen is het nooit officieel op papier gezet, dus ik kan de wethouder er niet aan houden. Dat is zuur."

Zorgkosten te hoog

Ook bij VVD'er Verstraaten gingen de wenkbrauwen omhoog. "Het gaat mij om een goede verdeling tussen de verenigingen. De hockeyclub is niet kapitaalkrachtiger dan een ander verenigingen. Iedere sportende inwoner moet op evenveel steun kunnen rekenen. Dat lijkt hier niet het geval. Andere clubs hebben wel steun gekregen en daarom lijkt dit op scheefgroei."

Verstraaten vermoedt dat wethouder Van der Haar zijn toezegging niet kon nakomen, omdat de gemeente momenteel een krappe beurs heeft. "Ik denk dat de hockeyvereniging het slachtoffer geworden is van stijgende kosten in het sociale domein", zegt het gemeenteraadslid doelend op de zorgkosten. "Dat is erg sneu omdat het het veld tien jaar mee gaat."

Verstraaten heeft schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder. "We moeten opheldering krijgen. Als de gemeente zich na een toezegging heeft teruggetrokken, vind ik dat niet passen in het beeld van een betrouwbare gemeente."

Gelijk speelveld

Agterbosch verwacht geen oplossing op korte termijn. "We hebben de wethouder aangesproken, maar hij spreekt niet meer rechtstreeks met sportverenigingen. Dat is nieuw beleid. We zijn met 500 leden de tweede sportclub van Meppel, toch blijkt het niet nodig om met ons te sparren over de toekomst."

Het liefst zou hij het veld verkopen aan de gemeente. "En dan weer huren van de gemeente. Dan hebben we een gelijk speelveld met de anders clubs", aldus de voorzitter. "Komend jaar zijn de verkiezingen. Misschien komt er een nieuwe wethouder met een andere insteek."

Er is geen beleid

Wethouder Jaap van der Haar erkent dat er op dit moment geen sprake is een gelijke behandeling van de sportverenigingen. "Oorzaak is dat er nog geen beleid is voor gemeentelijke sportaccommodaties. Hierdoor is in de loop der jaar scheefgroei ontstaan in de bekostiging. De eerste gesprekken met de hockey maakten dit duidelijk."

Hij vertelt dat er inmiddels een Beheersplan Sportaccommodaties is opgesteld. Daarin staan een aantal criteria voor het investeren en exploiteren van de sportaccommodaties. Daarmee kan de gemeente de scheefgroei op een goede manier aanpakken. "Niet alleen voor de hockeyvereniging, maar voor alle verenigingen in Meppel", aldus de wethouder.

Op korte termijn verandert er niets voor de hockeyvereniging. "Nu iets doen voor de hockey terwijl dat niet is gebaseerd op uitgangspunten, leidt alleen maar tot verdere scheefgroei. Dat willen we niet. De hockeyvereniging is hiervan op de hoogte, maar ik ben uiteraard altijd bereid om het nog eens toe te lichten."

