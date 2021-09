Snelheid N373 Norgervaart na reconstructie toch omlaag naar 60

Er wordt al jaren gesteggeld over de snelheid die het te reconstrueren wegvak tussen Norgerbrug en Huis ter Heide moet krijgen na de werkzaamheden. Omwonenden van de weg, inwoners van Huis ter Heide en de gemeenten Midden Drenthe en Noordenveld hebben allemaal gepleit voor gehele of gedeeltelijke verlaging van de snelheid. Tot nu toe wilden verkeersgedeputeerde Bijl en zijn voorganger Henk Brink er niet aan. De N373 is een zogeheten gebiedsontsluitende weg of (door)stroomweg. Op zulke wegen mag je in Drenthe meestal 80 kilometer per uur, soms 100.

Onder leiding van D66'er Henk Pragt begon de Statencommissie Omgevingsbeleid aan een offensief om Bijl op andere gedachten te brengen. Pragt: "Snelheidsverlaging past in het provinciaal beleid om naar nul verkeersslachtoffers te gaan. De tijdswinst is op het stuk weg van nog geen 3,5 kilometer minder dan een minuut als je 80 rijdt en bij 60 heb je minder uitstoot."

N373 is al lappendeken van snelheden

Verschillende partijen in de commissie verbaasden zich erover dat er toch niet naar de omwonenden geluisterd wordt als het om de snelheid gaat. Volgens GroenLinks-Statenlid Ewoud Bos moet de zienswijzen van de omwonenden toch echt serieuzer genomen worden. Datzelfde mantra hebben ook de ChristenUnie, PvdD en het CDA. Statenlid Eline Vedder (CDA) snapt het 'technocratische vasthouden aan 80 kilometer per uur' niet als er zoveel zorgen en behoeften van omwonenden zijn.

"Tussen de Koelenwegbrug en Huis ter Heide zijn wel vijftien huisaansluitingen. Is het daarmee niet een erfontsluitingsweg in plaats van een stroomweg", probeerde PVV'er Koopmans. Bijls antwoord was een kort 'nee'.

CDA'er Vedder: "Als ik van Assen naar Roden rijd over de N373, zijn er telkens andere maximumsnelheden. Van 80 naar 60 naar 30 naar 50 en weer naar 60 of 80. Waarin zit dan dat heilige dat het eerste stuk 80 kilometer per uur moet zijn?

Bijl toch door de bocht

De verkeersgedeputeerde vreest dat als de aanwonenden van de Norgervaart hun zin krijgen meer Drenten - die aan drukke wegen wonen - zich gaan melden op het provinciehuis. Bijl daarom deed nog een poging om de Staten op andere gedachten te brengen. "Als we overal aan omwonenden van wegen gaan vragen welke snelheid ze willen, kan ik u verzekeren dat we een stuk minder snel met de auto of de bus door onze provincie gaan reizen. En verlagen van 80 kilometer per uur bij stroomwegen gaat leiden tot meer sluipverkeer."

Maar hij concludeerde zelf dat zo'n 90 procent van de Statencommissie een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur wil langs de Norgervaart. "Doe me dan een voorstel dat ook bruikbaar is voor de rest van de provincie", hield Bijl de Staten als waarschuwing voor. Op voorwaarde dat Bijl een los verkeersbesluit over de N373 voor het deel langs de Norgervaart gaat maken, gingen de Staten akkoord met de reconstructieplannen voor de weg.

De gemeenten Midden-Drenthe en Noordenveld en de omwonenden van de Norgervaart vinden oud-provinciaal planoloog Bernard Hanskamp aan hun zijde. Hanskamp hekelt regelmatig ruimtelijk beleid van de provincie en benadert actief politieke partijen, woont Statenvergaderingen bij als luis in de pels als in zijn ogen er verkeerde besluiten genomen dreigen te worden (verhaal gaat verder onder de video).

De Norgervaart naast de N373 zal twee meter smaller worden gemaakt (Rechten: Provincie Drenthe)

"Norgervaart wordt geen sloot"

Zorgen zijn er bij SP, Partij voor de Dieren en de ChristenUnie over het versmallen van de Norgervaart. Die is van historisch belang omdat via de vaarweg de westerse paupers naar de strafkolonie Veenhuizen kwamen voor hun heropvoeding. Veenhuizen is werelderfgoed geworden. Wat als die historische vaarweg ooit weer bevaarbaar gemaakt moet worden? En versmallen van de vaart is slecht voor de biodiversiteit.

PvdA'er Michel Berends hekelde de trom die de bond Heemschut en Hanskamp roerden over de versmalling van de Norgervaart. "Met het twee meter versmallen van de Norgervaart om de weg veiliger te maken wordt de vaart geen sloot zoals zij willen doen geloven. Opnieuw bevaarbaar maken van de vaart kan ook met die twee meter er af.

Gedeputeerde Bijl bewoog geen millimeter als het om de versmalling gaat. "De Norgervaart hoort niet bij het werelderfgoedgebied van Veenhuizen, zelfs niet bij de bufferzone er omheen. De huidige dammen gaan we vervangen voor bruggen die als de Norgervaart ooit weer voor recreatievaart geschikt zou worden gemaakt goed zijn aan te passen. En is nauwelijks een effect op de flora en fauna."

Lees ook: