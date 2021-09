Onverklaarbare tegenvaller voor Tibor del Grosso bij debuut EK tijdrijden

Tibor del Grosso (18) is 33e geworden bij z'n debuut op het Europees kampioenschap tijdrijden voor junioren in Italiƫ. En dat was een flinke domper voor de renner uit Eelde.

"Het eerste deel ging nog wel. Maar na zeven kilometer sloeg het om. Dat was bij het klimmetje", reageert Del Grosso vanuit Italië ."Op zich stelde dat niet zoveel voor. Maar met deze benen had ik sowieso niet gewonnen hoor. De vermogens die ik trapte vielen in verhouding wel mee. Maar dat ik 4,5 kilometer per uur langzamer rijd dan de winnaar is wel een enorm verschil. Ik kan er helaas geen verklaring voor vinden", besluit de renner uit Eelde.

Podium

Met een gemiddelde van 46.45 kilometer per uur over een parcours van 22.4 kilometer moest hij Europees kampioen Alec Segaert uit België bijna tweeënhalve minuut voor zich dulden. Het zilver ging met Clan Uijtdebroeks ook naar België. De Fransman Eddy le Huitouze pakte het brons.

Wegwedstrijd

Vrijdag komt Del Grosso nog uit in de wegwedstrijd in Italië. Over twee weken rijdt hij ook het wereldkampioenschap voor junioren in België.

Lieke Nooijen

Lieke Nooijen uit Coevorden is ook geselecteerd voor het EK wielrennen in Trentino. In de categorie van de beloften rijdt zij morgen de tijdrit en net als de junioren-mannen op vrijdag de wegwedstrijd.

Lees ook: