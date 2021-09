Tweelingzussen krijgen 100.000 euro voor ombouwen camping in Gieten

Het geld komt uit het Drentse programma Vitale Vakantieparken, een programma waarmee vakantieparken zich kunnen onderscheiden en hun park kunnen moderniseren. De zusjes hebben grootse plannen voor de camping die zij komend jaar overnemen. "Het is nieuw en eigentijds wat jullie gaan doen", vertelt wethouder Bas Luinge (VVD) tijdens zijn speech.

Geen focus op traditioneel kamperen

Nu staan er vooral caravans en tenten op de camping, maar in de toekomst wordt er niet alleen meer gefocust op het traditionele kamperen. Er zijn zo'n 200 kampeerplekken, maar op dat aantal wordt ingeleverd om plaats te maken voor verhuuraccommodaties. "Daarnaast staat er nu een heel mooi entreegebouw met een zaal en een keuken. Met wat kleine veranderingen zal daar horeca komen", vertelt Leonie Vorenkamp trots.

"Toen we begonnen met de plannen voor de camping hadden wij meteen al het idee dat we het bos erbij wilden betrekken", vertelt Renee Vorenkamp. De campagne van Marketing Drenthe, Oer en Stoer, sprak de dames aan. Zo kwamen ze op het idee van een Boomhutdorp. Een aantal hutjes in de bomen met loopbruggen ertussen. Het moet de absolute blikvanger van de camping zijn. De boomhutten zijn als groep te huur, maar ook afzonderlijk van elkaar.

Stiekeme plannen

Huidige eigenaren Greet Oosterhuis en Aernold Reitsma kennen de dames al lange tijd. Doordat Oosterhuis ziek werd, hielpen de zussen mee op de camping. "Stiekem, zonder dat Aernold en Greet het wisten, maakten wij al plannen om de camping over te nemen", vertelt Leonie Vorenkamp. "Toen wij meedraaiden hadden wij zoiets van: dit is hartstikke leuk en dit willen wij gaan doen. Dat vertelden we aan Aernold en Greet en die waren helemaal enthousiast."

De ambitie om iets te beginnen was er al langer, meent Leonie. "Renee en ik hebben samen de hogere hotelschool gedaan en onze droom was om een hotel te beginnen. Het is begonnen met de plannen van een hotel in Schotland en het is geëindigd met een camping naast de deur."

Frictie

Inmiddels zijn de tweelingzussen gewend om samen te werken. Ook wonen ze al bijna drie jaar naast de camping en binnenkort wonen ze in hetzelfde huis op de camping. Soms ontstaat er wel ruzie, maar dat is dan snel opgelost, menen de zussen. "Dat is het makkelijke van een tweelingzus hebben", vertelt Leonie. "Je kunt alles tegen elkaar zeggen en daarna gaan we weer lachend verder."

De dames hebben vertrouwen in hun nieuwe plannen. Over vijf jaar hopen ze toch het merendeel te hebben gerealiseerd.