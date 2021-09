Is Wilfred Genee de reddende engel van voetbalclub DOS '63?

De voetbalclub uit Drogteropslagen en Linde kende maandag een uiterst gunstige loting in het voetbalpraatprogramma en dat kwam redelijk onverwacht. "Ik heb zelf de stoute schoenen aangetrokken en ons aangemeld. Een hele tijd heb ik niks gehoord tot ik afgelopen vrijdag te horen kreeg dat we uit de vele honderden inzendingen bij de laatste zes hoorden", zegt de blije DOS '63-voorzitter Ronald Haan.

Voorspellen

Iedere uitzending voorspellen analisten René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee voetbaluitslagen in het TOTO-spel. Een goede voorspelling levert geld op. Presentator Genee blijkt daar dit jaar het beste in, hij staat al een straatlengte voor. Genee speelde tot nog toe ruim 3.300 euro bij elkaar, Derksen en Van der Gijp blijven met 230 en 101 euro flink achter bij de presentator.

Maandagavond werd er in Veronica Inside geloot. DOS '63, 'de kleinste amateurclub van Nederland', werd in een Champions League-achtige loting gekoppeld aan Wilfred Genee. Tot genoegen van Johan Derksen. "Dat is een heel leuk clubje in Zuid-Drenthe", zei de analist uit Grolloo. Staat Genee aan het eind van de eerste seizoenshelft nog steeds bovenaan, dan krijgt DOS '63 het prijzengeld.

Sinds de uitzending stromen de reacties van clubleden, oud-spelers en dorpsbewoners binnen bij de voorzitter. Maar nog belangrijker is dat er een mooi bedrag richting Drogteropslagen lijkt te komen. "We kunnen het geld heel goed gebruiken voor het opknappen van het sportpark, de kantine en de kleedkamers", zegt Haan. "Twee lichtmasten op het trainingsveld zijn kapot, die kunnen we mooi laten maken. Ook zijn er nog de nodige schilderklussen te doen."

Kleine club

Geld van buitenaf is hard nodig, want de clubkas wordt maar mondjesmaat gevuld met contributie. "We hebben op dit moment een team en zestien betalende spelers", schetst de voorzitter de situatie. Daarnaast komen er jaarlijks nog zo'n 25 tot 50 bijdragen van steunleden, zegt de voorzitter.

Hoeveel geld er precies nodig is om het sportpark en de club overeind te houden, kan hij niet zeggen. Haan: "Maar zonder deze bijdrage wordt de situatie steeds kritieker."

