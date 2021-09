Djammen: De outlaw-country van Same Old nu samen met The Rogues

Volgens frontmannen Laszlo Buring en Stijn Bloemhof is Same Old compleet nu ze een drummer en bassist hebben.

The Rogues

Same Old and The Rogues nu dus. "Ja, ik vind dit veel vetter klinken eigenlijk", vertelt Bloemhof enthousiast. "Onze muziek leent zich er ook eigenlijk wel goed voor", vult Buring hem aan. "In de oefenruimte kwamen we er ook best snel achter dat het gewoon werkte." De muziekpartijen waren er al vanwege de EP die ook met band was. Er hoefden alleen nog muzikanten bij gevonden worden en dat is nu dus gelukt. Samen met drummer Trefi Bashir en bassist Michaël Nieuwenweg staat Same Old nu als Same Old and The Rogues op de planken.

Outlaw no more

Zo heet de nieuwe plaat. Net als veel artiesten hebben de mannen van Same Old tijdens de coronacrisis niet stilgezeten. De langverwachte EP kwam door het wegvallen van optredens door de lockdown in een stroomversnelling. Bij Neo Music in Bovensmilde hebben de heren met band de cd met zes nummers erop opgenomen. "Het heeft gewoon een hoog countrygehalte", vertelt Buring over de cd.

"Wel een beetje de duistere hoek van country", vult Bloemhof aan. "Niet alleen maar vrolijke liedjes over vissen." Volgens Bloemhof heeft de muziek van Same Old de sfeer van de spaghettiwesterns uit de jaren zestig. Een van de nummers heet Ruinerwoods en gaat over de gebeurtenissen in de boerderij in Ruinerwold, waar een gezin werd ontdekt dat jaren afgezonderd van de maatschappij leefde.

Trots

Naast hun werkzaamheden voor talentontwikkelingstraject Hit the North van Eurosonic (waar Same Old ook een jaar aan meedoet) hebben de mannen hun kleine albumpje afgekregen en daar zijn ze stiekem best een beetje trots op. "Het is gewoon veel vetter geworden dan we hadden gedacht", vertelt Bloemhof. Er waren nummers bij die hij wel leuk vond, maar waar hij nog niet tevreden over was en waar nog wat aan moest gebeuren. "Dat hebben we toen met Maurice van Hoek gedaan en dat is gelukt. Het is echt heel tof geworden."

De officiële release is nog steeds niet geweest door alle coronamaatregelen, maar die staat nog op de planning bij café Boelens in Eelde. "Daarna willen we gewoon met band zoveel mogelijk spelen", besluit Buring. Hij verklapt erbij dat ook de akoestische setjes met zijn tweeën gewoon door blijven gaan.