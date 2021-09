'De A37 zonneroute kan gecombineerd worden met bloemen'

Rijkswaterstaat wil samen met de provincie en de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen langs de A37 tussen Hoogeveen en de Duitse grens een zonneroute met zonnepanelen aanleggen. Volgens de milieuorganisaties liggen de panelen in de berm zo dicht bij elkaar dat er niets meer kan groeien.

Biodiversiteit

"Bloeiende bermen zijn goed voor de biodiversiteit, omdat hier veel vlinders, bijen en andere insecten op af komen", vertelt Judith van den Berg van Natuur- en Milieufederatie Drenthe.

De biodiversiteit in kleinschalige agrarisch landschappen staat nog steeds onder druk. Van den Berg: "Daarom is het ook van belang om de zonneroute in bloei te zetten. Als natuurorganisatie zijn we niet tegen het plaatsen van zonnepanelen, die een goede bijdrage leveren aan de energietransitie in Drenthe, maar we vinden de biodiversiteit net zo belangrijk. We kunnen de zonneroute combineren met bloemen."

Ecologisch beheer

Om de berm langs de A37 in volle bloei te laten groeien is het van belang om een goed ecologisch beheer uit te voeren. Van den Berg: "Het houdt onder andere in om het maaisel even te laten liggen. Hierdoor kunnen de insecten beter overleven. Daarnaast maai je dan niet alles in één keer en laat je in de winter ook wat staan. Zo kunnen sommige soorten vlinders overwinteren."

Meer ruimte

"We hopen dat er minder zonnepanelen langs de A37 worden geplaatst, zodat er meer ruimte zal zijn voor vegetatie en uiteindelijk ook voor de insecten die hier weer op af komen", zegt Van den Berg.

De geplande ruimte tussen de rijen zonnepanelen is nu vijftig centimeter. Van den Berg: "En dat is veel te krap. Zonder zonlicht is het een illusie dat daar bloemen kunnen groeien. De afstand zou minstens anderhalve meter moeten zijn."

Afspraken

Het is nog even afwachten of er inderdaad meer ruimte komt voor de natuur. "De provincie, gemeenten en waterschappen hebben in ieder geval hier al wel plannen over. Er zijn namelijk al afspraken gemaakt over bloemrijke bermen in Drenthe."

Lees ook: